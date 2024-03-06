《婚後事》片尾曲鬧版權風波 監製證年半前取得授權 羅子溢演技獲老婆讚 陳自瑤曬好正劇照

記者：柯美

攝影：劉永銳

《婚後事》一眾演員昨日聯同監製林肯到商場出席宣傳活動，眾人玩遊戲時，劇中飾演離婚夫妻的羅子溢與陳自瑤即場扮「咀嘴」；賴慰玲則跳到黎諾懿身上玩抱抱，令現場氣氛高漲。羅子溢表示開心演技獲讚賞，「老婆（楊茜堯）都讚我演技好咗，亦收到余安安、黃日華及張繼聰的短訊讚我演得好，很開心角色成功，獲得同行和觀眾肯定。（攞埋視帝更加好？）之後還有多部勁劇推出，包括陳豪、黎耀祥的劇集，對手實在太強，那有可能，能一起角逐已開心」。

羅：收視25點帶女兒現身

羅子溢說老婆給予很大鼓勵，看了頭30分鐘就說：「我知你點做，做得好，有機。」他笑老婆是精評，「以前我對自己無信心，今次老婆話我得，令我有信心問其他人有無睇，演員都希望被人讚」。對於劇集有口碑，但收視只得17.3點，羅子溢透露收到最新數字，升了不少，但未公布。黎諾懿預告有25點就除衫，問他與陳自瑤有何表示？羅子溢說：「帶我最珍貴的『珍珠』（女兒羅翊心）現身。（最珍貴不是太太？）都是。」陳自瑤堅拒帶女兒現身，稱到時分享從未曝光的劇照，並預告「好正」。她表示收到歐陽震華、黃日華短訊說該劇好看，多謝大家支持，獲大家討論，說劇集有共鳴道出心聲。

黎諾懿讚賴慰玲健康性感

黎諾懿與賴慰玲劇中鴛鴦浴成熱話，後者說不敢翻睇，但身邊朋友不停翻睇，並留意到一些她不知道的細節。黎諾懿笑指賴慰玲側身時什麼都看不見，只是健康性感，應記一功。他笑稱賴慰玲沒演出這類戲的經驗，因為怕凍，工作人員將水溫校到最熱，令個妝溶晒兼頭暈。賴慰玲劇透之後有情感更赤裸的情節兼素顏上陣。

谷婭溦反擊：我偷什麼了？

谷婭溦唱《婚後事》片尾曲《阿拉斯加海灣》惹版權風波，歌曲原唱者是馬來西亞歌手菲道爾，MV網上點擊逾300萬。有指菲道爾不知歌曲被翻唱做劇集歌，網民告知才得悉，據稱其經理人已委託版權公司處理。不少網民在谷婭溦的社交網問有關版權問題，並攻擊她要尊重原創。谷婭溦反擊說：「關於《阿拉斯加海灣》的版權問題，我真的不知道！我只負責唱的部分，公司安排唱這首歌，那我就唱了，至於版權問題，我們無權過問，你們全部來跟我說偷盜，我偷什麼了？又盜什麼了？我什麼都沒有做，你們是不是太過激了？」之後她表示版權一定是跟發行版權公司買，不是跟個人買，請跟發行版權公司聯絡了解。

監製林肯就《阿拉斯加海灣》版權問題稱：「2022年8月該劇拍竣，已向版權發行公司取得授權，其他事不是我的範圍；我的範圍是歌曲版權屬哪家公司，然後協商版權及確認首歌可以用來做插曲。（會否向原唱者解釋？）有想過，但應由發行方面洽談。（網民鬧谷婭溦？）粉絲保護他們的偶像可以理解 ，但未清楚事件就評論，不是太好。」

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