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娛樂

Lisa新加坡睇騷與Taylor親暱合照 巴利基奧漢女友任表演嘉賓 一連兩日捧場

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的《Eras Tour》亞洲巡迴演唱會上月在東京掀開序幕，上周移師新加坡開騷，吸引不少名人明星捧場，繼當地男歌手林俊傑在頭場先睹為快，前日舉行第二場更星光熠熠，韓國女團Blackpink泰籍成員Lisa睇騷之餘，獲邀到後台合照；《永恆族》男星巴利基奧漢（Barry Keoghan）亦睇足兩場，但他並非忠實Swiftie（Taylor粉絲暱稱）而是為擔任暖場表演嘉賓的女友Sabrina Carpenter打氣。

Taylor Swift亞洲巡唱本月2日起在新加坡合共演出6場，卻惹來泰國首相賽塔不滿，批評新加坡政府以每場資助約200萬至300萬美元（約1560萬至2340萬港元）方式取得東南亞獨家主辦權，菲律賓議員亦質疑此舉影響兩國關係，樂壇盛事演變為政治風波，但無阻5.5萬Swiftie前日入場睇騷的興奮心情，穿著黑色魚網裝襯迷你黑皮裙、雙手戴上多條「友誼手鏈」的Lisa，由數名女性友人和保安人員簇擁進場，隨即惹來現場一片哄動，有歌迷高呼她的名字，一向表現親民的她隨即微笑揮手回應。

據目擊者稱，Lisa與友人在VIP區內睇騷表現投入，當Taylor Swift唱出《Don't Blame Me》，她即聞歌起舞；亦有人目睹她跟場內歌迷交換友誼手鏈。至於她的緋聞男友、國際時尚品牌LVMH總裁阿爾諾（Bernard Arnault）的兒子Frederic Arnault似乎未有陪伴左右。完騷之後，Lisa透過社交媒體上載場館「打卡」相片，又跟友人一起進入後台跟Taylor Swift合照，二人互搭肩膀又攬腰，狀甚親暱，盡享星級待遇。Lisa的隊友Rose上月率先到東京巨蛋欣賞揭幕演出，並於場內拍片留念。

另外，港星余安安亦是座上客，她透過社交媒體上載自拍照及演唱會片段，留言大讚Taylor Swift表演精彩，她說：「人生首次在容納6萬人的大型場館睇騷，氣氛超級好！她的表現專業，充滿娛樂性，又靚又甜美。我非常享受，真的很感恩，多謝家人鼓勵我到來，令此旅程成真。」《華燈初上》台灣男星楊祐寧亦偕妻王詠穎捧場。

除了Lisa之外，亦有歌迷在VIP區發現《永恆族》31歲男星巴利基奧漢，他一連兩日入場睇騷，且別誤會他是Swiftie，而是專程為擔任暖場嘉賓的24歲美國女歌手Sabrina Carpenter打氣。當女友唱出《Nonsense》的時候，他在台下跟着和唱。表演結束後，他拍掌歡呼以示支持。

巴利基奧漢與曾演Netflix電影《我要跳入U》的Sabrina從未公開戀情，卻毫不介意出雙入對，今年1月二人到洛杉磯某主題樂園拍拖，2月再被目擊到餐廳撐枱腳，上周女方透過社交媒體表示能夠擔任Taylor Swift暖場嘉賓感到興奮，巴利隨即留言讚好，果然是個體貼男友。

Taylor Swift經常透過演唱會發布新碟消息，前日亦不例外，她坐在鋼琴前宣布即將發行最新專輯《The Tortured Poets Department》的特別版本，將會獨家收錄從未曝光新歌《The Black Dog》，令場內超過5.5萬名歌迷興奮不已。事後她亦在社交媒體上載新碟封套設計。

相關字詞﹕楊祐寧 余安安 Sabrina Carpenter 巴利基奧漢 Eras Tour巡迴演唱會 Taylor Swift

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