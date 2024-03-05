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娛樂

【娛樂場】《Control Freak》林夕完美寫出掙脫控制 小塵埃歷迷惘重掌人生

【明報專訊】二人樂隊小塵埃（Lil' Ashes）主音Pollie（湯凱婷）跟拍檔兼男友Jonathan（屈霆軒）推出今年首支新歌《Control Freak》，情侶檔有一定默契，今次開心邀得林夕填詞，擦出更大火花。小塵埃2020年唱過林夕的作品，當時周冠威執導、劉俊謙和蔡思韵主演的《幻愛》在台灣上映，林夕特別為同名的國語版電影主題曲填詞，作曲的陳玉彬邀小塵埃獻聲；今次小塵埃才真正跟林夕合作。

新歌意念被歌詞擁抱

《Control Freak》的曲寫於Jonathan和Pollie早前遇上沉澱期，兩人在創作上有點迷惘，總是找不到新碟方向，直至去年他們將這幾年思想上的改變和人生體驗變成歌曲，找到健康的心態平衡。

林夕將小塵埃當時的思緒和所面對的心情，為這首歌寫上二人均認為是「最完美版本」的歌詞。Pollie說：「當收到歌詞時，整首歌的意念像是被林夕的歌詞擁抱。就像在成長中，會被人說我們要成為什麼樣的人，或在台上被觀眾或網上的評論所受制，潛移默化地被控制了。」曾經被外界聲音影響，當學習容許人生出現遺憾後，便可掙脫控制，掌握好自己人生道路。

領略對付控制狂之道

Pollie最喜歡《Control Freak》其中一句歌詞「我跟我都不和」，「由小到大都會生氣自己，做了令自己後悔的事，但每次仍然容許自己繼續這樣，曾經自我糾纏，直至近幾年掌握到如何跟不同部分構成的這個『我』繼續前進。enjoy the party of life，接受自己不同的面向，就是另一句歌詞『無謂迴避和畏懼，錯的對的都是我』」。

經歷過創作沉澱期，小塵埃感恩現在已不再困於這個處境，「不再困惱，走過的路不是徒然，當每次分享這段心路歷程時，心中既滿足亦感恩，假若有天自己再跌入這種糾纏中，會以此歌再次提醒自己」。二人希望大家能如《Control Freak》所寫一樣，接受人生不同經歷、接受自我，同時不要為太多的聲音所困擾。

現實生活中難免會有不能控制的事，無奈之中唯有認定我們可以控制的只有自己的思想，學習容許人生出現遺憾；透過林夕的歌詞，領略最適合自己對付control freak（控制狂）的方法，重新掌握自己的人生。

動畫MV想像空間更大

《Control Freak》以動畫製成MV，Pollie說這令想像空間更大，呈現面對龐大的「怪獸」要如何用劍擊敗牠，「就如MV中的怪獸一樣，斬開牠後，發現最核心的仍是自己，如果我們拒絕接收這些思想，就可以打低這些control freak，重掌人生」。

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