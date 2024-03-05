甄妮為「扮豬論」公開道歉 李龍基稱「冇怪佢」

甄妮前日再在社交網發文回應，強調是良言苦口，叫李龍基別介意。她寫道：「人生有得必有失，希望你，得比失多更多，這場風波盼早日落幕，你千萬保重身體！成功失敗只有你最清楚，賺到，就是成功，我沒賺到當然就是失敗，基哥，別介意，良言苦口！快樂就好，祝你演出成功。」之後再留言：「基哥請別怪我打斷你的宣傳，無心插柳柳成蔭，對不起喔，言論自由萬歲，我只是路人甲，和你一樣，你們可以不重複、不看、不抄、不講，但不能禁止我說話，對不！」李龍基昨日如常探王青霞，被問會否原諒甄妮？他表示甄妮可能被網上消息誤導，「叫佢唔使擔心，冇怪佢」。

娛樂組