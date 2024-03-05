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娛樂

無綫曝光率不足 加盟恩師公司重新出發 菊梓喬拒做一姐 唔知醜落力搲撈

菊梓喬做「星演師妹」自薦唱劇集主題曲 聞吳卓羲即落閘勁冷淡

【明報專訊】前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）早前宣布離巢無綫後，昨日出席加盟何哲圖（Herman）的星演國際有限公司記者會，一班師弟妹現身撐場，何哲圖太太、有線娛樂總經理余詠珊送上「水晶咪」。何哲圖表示水晶咪寓意Hana加入星演大家庭，會唱更多好歌，愈唱愈強、愈唱愈好。Hana直認近年在無綫曝光率不足，很久沒有出新歌，希望簽新公司後有更多唱歌及演戲機會。問到緋聞男友吳卓羲對她轉公司有否給意見時，她即落閘表現冷淡不願多談。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

Hana在記者會上表示簽約星演最大原因是好想出新歌，又感激粉絲不離不棄，一直支持她，會做更多好歌報答粉絲。至於會有什麼新嘗試？她說：「知公司未來有很多計劃，我會有很多新嘗試。」Hana受訪時表示已一年多沒有出新歌，開心可以再出歌，幾時出未定，只知Herman正在揀歌，又大讚對方每次為她挑選的歌曲都很好，相信加盟新公司，Herman會揀首最好的歌為她打響頭炮。

曾是「星夢一姐」的Hana謙稱現在是「星演師妹」，「不是年齡問題，我是新加入，且做細才會努力，像新人重新出發，重新認識我，不要做什麼一姐、二姐，我會與師兄、師姐一齊努力，希望他們高抬貴手睇住我」。會與舊公司無綫再合作嗎？Hana說：「若無綫邀請我，我絕對希望跟不同平台合作。」

批肘爭取唱劇集主題曲

Hana承認有其他公司向她招手，最終選擇星演，因Herman是其伯樂和恩師，出道以來幫了她很多，亦很信任對方。Herman開出的條件很好？她說：「有得返工已好好，因為喺TVB好少見大家，藝人需要同大家見面。」Hana認為做藝人曝光率很重要，覺得之前在無綫曝光率不足，她現在逼老闆要一年出四五首歌。

提到有線沒有劇集，少了機會再唱劇集主題曲？Hana透露有線將拍劇，會爭取唱主題曲，笑說：「我會自薦，向高層跪求和𦧲，甚至向其他歌手批肘都要爭取來唱。我以前怕醜，現在唔知醜，都想拍劇，想演打女和鬧到人喊的角色，不想演與歌手形象一樣的柔弱角色。」

聞吳卓羲落閘 反應冷淡

問到緋聞男友吳卓羲對她加盟星演有何意見？Hana冷淡說：「唔知喎，我要做好自己。（不再是朋友？）唔關我事，冇乜好講。今（昨）日係我大喜日子。」吳卓羲沒有送祝福？她說：「我都冇講人知簽新公司，他可能冇睇新聞。（好少聯絡？）冇所謂，都係講番我自己啦。」

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