明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

陳家樂自爆小時傷透父母心 周家怡忤逆變孝順

【明報專訊】陳家樂與周家怡在電影《出租家人》分別飾演出生於破碎家庭的家聰及演藝路懷才不遇的單親媽媽佩怡，兩人成立一家為顧客提供「家人」的出租公司，偶然機會遇上曾志偉與恬妞，並成為「一家人」，接着發生連串事情。陳家樂表示看劇本以為是帶點溫情的喜劇，演出後才知導演劉偉恆很深入講人與人之間的關係。周家怡表示拍攝時想到自己與家人的關係，「所有關係都有限時，我年輕時不懂，覺得一切是理所當然，長大後才知擁有時就要珍惜」。

人到中年 領悟珍惜家人

37歲陳家樂稱人到中年，才領悟要珍惜家人，「20幾歲時，為事業不停衝，做不到誓不罷休，但到了30幾歲，突然覺得家人才是最重要，無論掙到多少錢，最想是見到家人開心，尤其婚後有自己家庭，才知父母養育我和妹妹有多辛苦。現在做完工作疲累，回家可以賴皮什麼也不理，但父母當年工作回家還要煮飯，我跟妹妹百厭不做功課，又發脾氣嫌媽咪煮的東西不合口味，傷透父母心」。

周家怡自認以前不孝，媽咪關心致電給她，自己總是很晦氣，「回想覺得自己好忤逆，當刻不覺，直至到了某個年紀才知衰。（如何補救？）現在仍跟父母同住，沒想過搬出去，有時間會多陪伴他們，一起去旅行。（婚後仍跟父母生活？）結婚離我很遠。（父母沒催婚？）兩年前會催，擔心我將來沒人照顧，但近年沒再提，可能不想給我壓力。我真心覺得現在要好好珍惜跟父母的相處時間，有時跟朋友去旅行都會內疚」。

家怡點名肥仔做出租男友

周家怡希望如連詩雅般，遇到個像陳家樂的好男人。會否像戲中找個「出租男友」逗父母開心？她笑說：「會搵ERROR的肥仔（梁業），因有次父母來探班，肥仔一見他們就上前叫爹哋、媽咪，𧨾得他們很開心。（會否發展？）肥仔已有女友。（這類型男生是你杯茶？）沒特定什麼樣子，全憑感覺，但感覺亦是最危險的，以前不知什麼叫愛，單憑感覺就拍拖，盲目地將對方缺點看成優點，結果分手收場。我問過家樂，我識不到男友是否因太『男人』，他不敢說，只說我幾型。」家樂稱周家怡駕駛汽車時比男人更男人。

家樂見識曾志偉感動劇組

陳家樂表示入行初期曾與曾志偉合作，不過當時只客串一兩場戲，已見識對方好勁的演技，「我們排戲，志偉哥沒埋位，睡在梳化打鼻鼾，但輪到他接對白，就彈起身接上，真係好勁，睡着都聽到我們講對白，事隔多年再合作，志偉哥一樣咁勁。今次跟他對戲的時間較長，留意到他瞓完起身會有新想法」。他又透露有場很沉重的戲，當大家準備就緒時，曾志偉拿着劇本走過來，稱自己曾發生類似事情，道出家人和朋友私事，還邊說邊流淚，「我們成班男人，包括工作人員都忍不住喊，整個劇組即時進入這狀態，好勁的演員才有這種能力」。周家怡戲中有幕跟恬妞相擁爆喊，「拍完後我依然泣不成聲，恬妞姐像母親般攬着我安慰」。

記者：柯美

周家怡/化妝：Herman Ng

髮型：Vincent Yeung

服裝：harveynicholshk

陳家樂/化妝：Khaki Yan

相關字詞﹕曾志偉 出租家人 周家怡 陳家樂

上 / 下一篇新聞