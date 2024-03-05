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娛樂

大動脈撕裂死過翻生 再踏舞台 陳子聰感受港人有愛 學會感恩生命

陳子聰病癒後演出 讚港人有愛 吃得清淡滴酒不沾：學會感恩生命
吳浩康感謝何超給予機會：得到前所未有重視和尊重

【明報專訊】陳子聰前年因大動脈撕裂，經歷多次手術及漫長治療，在太太何超（何超儀）悉心照顧下逐漸康復。大病過後，陳子聰前晚首度公開演出，回歸Hip Hop組合廿四味，參與西九文化區竹翠公園舉行的《The Wild Ones Music Festival》表演。陳子聰戴黑超配一頭散髮，身穿鮮綠色外套出場，精神飽滿，他稱患病期間感受到香港人的愛，給他很多鼓勵。何超讚老公表現100分，身體比她還好。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

陳子聰落力跟隊友連唱多首歌，更不時舉起手擺動，不過動作明顯比其他成員緩慢，唱歌時有點不夠氣及咬字不清，其間他大嗌：「I Love Hong Kong，多謝你們支持。」台下觀眾即報以歡呼聲。廿四味隊友亦齊齊高呼，感激陳子聰帶着強壯身軀回歸。陳子聰見隊友邊唱邊飲啤酒，取笑他們說：「又食又拎！」

開心又緊張 笑觀眾反應好癲

廿四味騷後受訪，陳子聰表示已三四年沒上台，今次演出很開心，「有少少緊張，台下觀眾反應好癲」。其他隊友也稱被觀眾的熱烈反應感動，大讚香港觀眾是No.1。對於陳子聰歸隊，他們開心爆粗，說見對方可以行街及一齊食飯已經非常開心，還回來一齊做騷，真的很驚喜，但覺得今次唱得不夠喉。

8年無飲酒 食得清淡

陳子聰笑言病情好轉，行得、食得、瞓得就想出騷，希望將來可以多演出。見隊友飲啤酒是否心郁郁？他說：「我由2016年到現在都無飲酒，以前已經飲夠！現在食得清淡，經歷過患病階段，學會感恩生命。」下月是否到美國做手術關上造口？他說：「仲有幾個手術要做，要慢慢來。」廿四味隊友希望港人送贈多點正能量。陳子聰稱患病期間感受到很多愛，「出街又好，去哪裏都好，大家都祝福我身體健康」。再踏舞台演唱，太太何超是否最開心？陳子聰說：「她開心能親身到場欣賞搖滾騷，我都覺得好幸運。」隊友笑陳子聰乞人憎，無論怎樣都很靚仔。問陳子聰會否分享經歷和感受？他說：「順其自然，有機會就講。」

何超畀老公100分

撐拐杖現身捧場的何超承認心情超開心，「落雨都有很多觀眾支持，香港人真好，我同老公都好感謝香港人」。她指本地很久沒辦那麼大型的搖滾音樂節，今次她負責邀樂隊朋友參與，如下次再做，一定預埋老公，「雖然他每星期要做4次物理治療，但體能很好，身體仲好過我，今（前）日表現很好，我畀100分！我的腳傷要休養約6個星期才康復」。

老公被隊友讚靚仔？何超笑說：「無錯，我緊張他，他就保持住靚仔，他天生的，無可能醜樣，睇他骨架已講完啦！老公今（前）晚好有型，穿的外套是我叫他買，顏色夠搶鏡。」提到陳子聰感激港人送祝福。她說：「香港人送很多祝福，我們好喜歡大家的祝福，因為無得同個天鬥，個天應會看着這麼多人送祝福的份上，就決定『好啦，不好整蠱他』。」有提議夫妻檔表演，她表示先找機會跟廿四味錄歌。

吳浩康預告Closer出新歌

同場表演嘉賓還有吳浩康、ToNick、盧巧音等。吳浩康擔當樂隊Closer主音唱搖滾快歌，他表示唱得很過癮，特別多謝何超給予機會，「無論綵排至開騷，都得到前所未有的重視和尊重」。他指每次開騷都找Closer的兄弟合作，今年打算為樂隊多做歌，「我們幾兄弟會合資做歌，現在跟以前有點不同，4個成員都有經濟能力，日子不再那麼難捱，可在公餘時間做些想做的事，好過什麼都不做，捱肚餓去追夢，希望我們可以做多幾隻碟，讓不同年紀的聽眾都喜歡」。

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