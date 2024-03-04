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娛樂

【娛樂場】舞台劇《金池塘》六度公演 導演馮祿德變男主角

【明報專訊】劇場空間成立25周年，以演出高水準翻譯劇為主，4月重演載譽百老滙、美國著名編劇歐尼斯特．湯普森（Ernest Thompson）經典舞台劇《金池塘》（On Golden Pond），由余振球導演兼監製。《金池塘》1980年代曾拍成電影，亨利方達與嘉芙蓮協賓主演，浪漫情節和溫馨故事大受歡迎，更贏得奧斯卡最佳改編劇本、奧斯卡最佳男女主角，又獲美國電影學院選為百大浪漫電影之一。

《金池塘》在港五度公演，鍾景輝（King Sir）與殷巧兒分別憑此劇獲香港舞台劇獎最佳男女主角（喜劇/鬧劇）。相隔12年《金池塘》再度公演，對上兩次由馮祿德執導，King Sir和李司棋主演，今次馮祿德由導演改變身分成演員，伙區嘉雯將經典重現。

三代同堂 打破隔閡

故事講述年近80歲的退休老教授戴諾文（馮祿德飾），面對記憶力衰退和心臟老毛病，感受到死亡一詞愈見逼近，漸漸對身邊一切失去熱情，加上多年來如利刃般挖苦他人的幽默感，令他與人的關係恍似有一重隔膜。戴諾文與太太戴艾西（區嘉雯飾）每年都在金池塘旁的小屋度過夏天，平靜又溫馨，直至失婚女兒戴采絲（勞敏心飾）帶同男友雷標（杜施聰飾）和雷標的13歲兒子雷比利（高楚陽飾）來到金池塘探訪。戴諾文與女兒關係疏離，因雷標和比利的出現，以及戴艾西的陪伴，打破僵化的父女關係，改變戴諾文對於年紀老邁所引發的生死觀念。

一改以往風格

《金池塘》翻譯、導演兼監製的余振球一改以往風格，從舞台設計到故事角度，以及角色處理都跟以往大有不同，務求讓觀眾有耳目一新感覺。以往戴諾文形象充滿活力、熱愛生命，但今次馮祿德演的戴諾文變成對生命感無望，強化了的形象，加強對角色的衝突，盼擦出更大火花。

除戴諾文形象轉變，劇中焦點亦從以往聚焦戴諾文身上，轉為加強妻子戴艾西的角度。過往的演出中，觀眾集中看戴諾文與其他角色互動，尤其「孫仔」比利對戴諾文帶來的影響，但貫穿整個故事，其實戴艾西亦是影響戴諾文最大的至親。導演將更大程度從戴艾西的角度切入，讓觀眾從另一角度感受如何面對生命中的必然。

打造金池塘舞台

戴諾文的終身伴侶戴艾西能夠包容丈夫一切缺點，對生活瑣碎小事都感趣味盎然，使夫妻逾40年婚姻保持活力新鮮。戴艾西面對戴諾文突然心臟病發，老公經歷生死關頭，兩人真切感受到死亡，亦令彼此更加珍惜生命和對方，相愛陪伴度過餘下日子。

是次演出集合《金池塘》多次公演經驗，重新打造舞台設計，將原本只有室內場景，改為加上碼頭和池塘，觀眾能夠飽覽金池塘的風光，更能投入舞台劇命題：觀賞角度改變，愛始終不變，夕陽西下，金池塘畔，歲月流轉，打破隔閡。

《金池塘》

日期：4月26日至28日

場地：葵青劇院

相關字詞﹕區嘉雯 馮祿德 金池塘

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