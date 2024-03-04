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娛樂

力推陳子聰上台表演 何超儀準備化身粉絲大叫

【明報專訊】何超儀、劉以達、LMF、Dear Jane等前晚參演在西九舉行的《The Wild Ones Music Festival》，身為活動搞手的何超儀，除老公陳子聰默默在後台支持，老友吳彥祖亦來睇騷。劉以達表示之前開騷獲何超儀負傷上台撐場，一定要回饋對方，所以何超儀一開口，他立即應承演出。

劉以達稱在後台見到陳子聰，很感恩對方可以再出來唱歌，「他好精神，我們又攬又惜，完全健康晒。好似以前咁活躍，祝福他」。何超儀透露主動拉老公快點出來唱歌，「我直頭推他出來，他沒有抗拒，只諗了兩秒，我叫他上到台唔好郁咪得囉。咁靚仔，打散把頭髮企響度，畀風吹吓吹吓之嘛。老公今（前）晚特地先來聽我唱成點，到他演出（3日）我就變了他的粉絲，已準備好在台下大叫」。

Tim半月板撕裂下周做手術

Dear Jane透露正籌備明年樂隊出道20周年大碟，「剛開始，歌曲主題會比較生活化，因為大家都唔細，開始探討一些成熟少少話題，暫時會在香港做歌，反而唱片公司問想不想去外地做，希望年中可以做到」。主音黃天翱（Tim）早前一家旅遊，子女均感染腺病毒，他表示子女已差不多康復。不過他旅行時弄傷膝蓋，導致半月板撕裂，下周做手術，Tim笑道：「我在BB池整到，不過我會和別人講是滑雪整親，咁會型啲。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕Dear Jane 劉以達 何超儀

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