明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

懶理甄妮諷懵懂博同情 李龍基自嘲從頭到尾都是豬

【明報專訊】73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）早前涉在港逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被扣留，目前在大欖懲教所還押。李龍基連日風雨不改探望，昨早10時許乘小巴抵達懲教所。網民踢爆李龍基穿名牌A貨衛衣探監，他以「大中華出品，必屬佳品」回應，昨日他戴上釘有英文字牌「PDADA」的白帽現身。

揶揄甄妮後知後覺

李龍基逗留約一個多小時後離開，他停步讓傳媒拍照。近日有「樂壇風紀」之稱的甄妮在社交網留言：「基哥（李龍基）一世英明毀於一旦，害了己又害人，一場鬧劇，偷雞不着蝕把米，搞到官非纏身何苦呢！現應正是享福之年！」之後又暗示李龍基藉被追訪宣傳演出晚宴，「基哥似非受害者，他是知情者，製造者，似懵懂博同情，像是扮豬吃老虎吧！」對於甄妮言論，李龍基說沒留意太多網上討論，明白有很多平台可任人發揮，對方要說什麼沒有人敢挑戰，也沒有渠道讓當事人反駁，由得她，自言看得開。

李龍基稱認識甄妮數十年，想不到對方會加入戰團，他不打算反駁，「每個人有自己思想，可能她不知內裏底蘊，一想到覺得是什麼，就在網上發表，一發表就沒有人挑戰她。以前我一激氣會向朋友或傳媒否認，現在好平常心。不會聯絡甄妮，隨便她，不介意被誤會。幾十年無見，識幾十年要到現在才知我是扮豬食老虎的人，她有少少失敗，應該早知道我識扮豬，不怕告訴她，我由頭到尾都是豬」。

中箭太多 愈來愈強大

提到甄妮暗示他宣傳演出晚宴，李龍基解釋演出是未發生事前一早傾好，已簽約及收訂金，承認未婚妻的風波確令他增加知名度，「本來只演一場，發生事後，老闆將普通酒樓騷變成演唱會一樣。（加場兼加價？）即刻爆滿後，老闆問可否加場？又爆，希望再加開其他日子」。李龍基稱只收歌酬，場騷加價不關他事，由老闆決定，重申事件後沒加歌酬。網民認為他是發生事後才接騷，李龍基表示毋須解釋太多，有時愈解釋，別人覺得愈掩飾，「我喜歡音樂和唱歌，日間探望Chris，晚上開騷唱歌沒影響」。

最近出新歌又開騷的李龍基，被網民說是最大得益者，他苦笑覺得沒所謂，希望大家抱少少良心分析事件，強調不是借勢才做，新歌籌備已久。他感謝身邊人與好朋友了解、安慰、鼓勵及支持，「感覺自己愈來愈強大，因中箭太多，傷好了便強大」。

否認為訟費努力掙錢

李龍基否認為支付未婚妻官司訴訟費，努力接工作掙錢，自言是工作狂，有能力和魄力便繼續做，「官司的確花錢，金額預算幾多不便講，我沒有所謂，向來不太重視金錢」。他稱與未婚妻見面傾談瑣碎事，對方在懲教所看報紙為報道感心噏，擔心他一個人在家沒人照顧，「想起我在外面輕鬆快活，她在裏面失去自由，想到此會心噏，真的會喊。現在心情好一點，有朋友覺得我消瘦和憔悴，我一定要硬淨和強大，否則萬一倒下，沒有人照顧未婚妻」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕甄妮 李龍基未婚妻王青霞（Chris）

上 / 下一篇新聞