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娛樂

處女紅館騷開鑼 帶《造星V》囝囝登舞台 陳蕾「中槍」淌血瞓琴獻唱震撼觀眾

陳蕾紅館開騷 《造星V》囝囝做嘉賓 鳴謝環節講足半小時

【明報專訊】陳蕾出道14年首踏紅館舉行一連4場《念》演唱會，前晚開鑼，主題分為《死》、《惑》、《念》、《生》及《能屈能伸》，由開場的一滴血走到最後變成嘉年華的繽紛紅色，帶出「念死無常、向死而生」概念。甫開場，陳蕾胸口「中槍」爆血躺在琴上唱歌，震撼觀眾眼球。她回想曾想過放棄音樂，亦因經歷高低，才體會人生，寫到好多歌曲。擔任ViuTV節目《全民造星V》導師的陳蕾請來學員陳鎮亨（亨仔）、魏念恩（Nathan）、卓金樂（Kim）及符紀男（Tiger Foo）夾Band，他們默契十足，掀起高潮。

娛樂組

陳蕾以一頭銀髮、戴白色如婚紗頭飾，坐在十字架棺木造型鋼琴前登場，自彈自唱《我想和你好好的》為演唱會揭序幕，觀眾嘩聲及掌聲四起，接着她爬到鋼琴上站着除去頭紗，現場響起槍聲和爆炸聲，她帶「血」躺在琴上唱出《荒島之幻像》，歌迷尖叫不停。陳蕾連唱多首歌曲，包括《不想回家》、《娑婆》及《妖治時代》，配合舞台上的大型鬼怪裝置，帶領觀眾進入她的音樂世界。陳蕾於台上高呼：「第一場good show！」

籲觀眾給《造星》囝囝掌聲

隨着敲鐘和中樂嗩吶聲，進入第二部分《惑》，同門師妹張蔓姿彈鋼琴伴奏，陳蕾換上黑色低胸裙站在彷如受雨水擊打的鏡子前唱《當我迷失時聽著的歌》，之後拿起木結他自彈自唱多首歌。第三部分《念》，有多名雜技表演者，陳蕾換上綠色連身裙、披黑色長袍，在離地面4米半高的升降台獻唱《神的不在場證明》和《熒光》，觀眾亮起手上螢光燈及電話燈，營造一片燈海。之後陳蕾在主題《生》換上紅白格仔裙，將現場變成嘉年華，帶領觀眾舉手揮動，不少人站起跳舞。

擔任《全民造星V》導師的陳蕾請來學員亨仔、Nathan、Kim和Tiger Foo夾band，演繹最後一part《能屈能伸》，獻唱《伸縮自如的愛》，陳蕾說：「希望觀眾多給予幾名後輩掌聲，其實陰功嘅，佢哋都冇乜表演機會，就畀我捉咗嚟紅館表演。唔好話佢哋啦，我出嚟彈第一首歌，手都震埋呀。」

怕氣質盡失 導演禁講嘢

陳蕾完成主題演出後，正式跟大家打招呼並除下耳機感受場內的歡呼聲，笑說：「大家好，多謝晒，你哋氣氛啱啱好，如果太嘈我唱唔到歌，我諗好少有歌手叫人唔好咁大聲叫，嘈住唱歌。我終於可以講嘢，導演唔畀我講嘢㗎，話即刻冇晒氣質。」引得全場爆笑。陳蕾稱感覺整個演唱會過程好快，形容自己進入深流狀態，很享受每個時刻，又承認瑕疵一定有，但她寧願擁抱所有瑕疵，不會用好多科技令演唱會聲音較完美，「走音嗰啲由佢走，人性嚟㗎嘛，呢啲都係我當下嘅情緒」。

陳蕾談到演唱會主題，「我覺得向死而生係好有意義，好想喺演唱會講，我都有同啲侄仔講，姑姐一開始就會嘭一聲中槍爆血，唔使驚呀。我希望透過呢個演唱會，大家有帶到嘢返屋企，例如力量、視覺、聽覺享受，有一個開心愉快嘅晚上」。她唱最後一首歌《凡星》時，全場大合唱。

經歷高山低谷才是人生

完場觀眾仍不肯走，群情洶湧大叫安歌，陳蕾換便服再出場，不少粉絲高呼：「陳蕾世一。」有觀眾提議她跳舞，嚇到陳蕾說：「認真咩？你哋好古怪，居然鍾意睇人出醜，好彩我頭先冇甩漏。」之後她認真說：「今（前）晚好多人來睇我演唱會，好多年前冇乜人睇我表演，我孭住支木結他在網上拍cover，試過busking，去不同市集唱歌，我諗過放棄音樂，覺得我係咪更適合做個手作人？唱咁多年都冇乜特別，亦唔覺得自己寫啲歌特別叻，但我好多謝所有高低經歷，令我寫到咁多隻歌。如果你𠵱家正經歷低潮，冇嘢㗎，咁先係人生嘛。」陳蕾自彈自唱王菲《夢中人》為演唱會結尾。

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