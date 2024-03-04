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娛樂

【開箱】《快一秒的他》日版《消失的情人節》 不再魔幻的純愛物語

【明報專訊】日劇《深夜食堂》山下敦弘執導、《海女》宮藤官九郎編劇的愛情片《快一秒的他》，故事改編自2020年台灣電影《消失的情人節》，日本選在去年7月7日開畫，香港延至今年2月14日上映，彼此意圖相當明顯，當七夕遇上情人節，曾在NHK晨間劇《夏空》扮演兄妹的岡田將生與清原果耶，終在《快》片有情人終成眷屬，可惜本地宣傳欠奉，且得一間戲院放映，白白浪費了一場好戲。

男女主角設定調轉

繼《那些年，我們一起追的女孩》後，再有台灣電影被日本公司購入版權重拍，說的是陳玉勳執導，劉冠廷與李霈瑜合演，橫掃金馬獎最佳電影、導演、原著劇本、剪接及視覺效果5獎的《消失的情人節》，故事講述在郵局工作的性急女孩楊曉淇（李霈瑜飾），遇上凡事都比人慢半拍的戇直青年阿泰（劉冠廷飾），合演一場龜兔賽跑式愛情追逐戲。

兩年前宣布開拍日版並改名《快一秒的他》，獲日媒稱為「鬼才編劇」的宮藤官九郎當然不會搬字過紙，雖然劇情改動不大，部分場面更是熟口熟面，但他把男女主角設定調轉，換上「心急男」岡田將生和「慢板女」清原果耶的女追男故事，別有一番妙趣。

《快一秒的他》為了保留原著的懷舊味道，故事舞台刻意選在古城京都，講述在郵局工作的皇一（岡田將生飾）雖意顏值滿分，卻因性格急躁而嚇怕女生，直至邂逅街頭Busking的櫻子（福室莉音飾），以為脫單在望，想在花火大會示愛，結果一覺醒來，發現褲袋滿是沙子，臉頰皮膚曬傷，更重要的是花火大會竟已結束，櫻子亦消失無蹤，才知自己失去的不止是愛情，還有「昨天」。

避免綁架性侵指摘

《消失的情人節》提到「時間」就如「利息」一樣，有人只賺不花，有人卻先使未來錢，兩者差異構成「昨天」消失的秘密。《快一秒的他》貫徹這個有趣概念，得悉事件來龍去脈的麗華（清原果耶飾），每日到皇一任職的郵局購買郵票寄信，原本想趁機向他表白，礙於性格與行動同樣遲緩，結果遭櫻子後來居上，幾乎騙去皇一的感情和40萬日圓（約2萬港元）積蓄，直至時間停頓，她終於可以慢條斯理地跟暗戀對像獨處一天。

值得一提的是，台版主角劉冠廷趁時間停頓之際，帶着心儀的李霈瑜到海邊拍照，然後送她回家後，忍不住偷吻女方額頭。事後惹來觀眾狠批此舉等同綁架、非法禁錮甚至性騷擾。日版角色性別逆轉，清原果耶學乖了，還未吻到岡田將生便已「收口」，既可避免指摘，亦配合純愛主題，可謂一舉兩得。

壁虎伯高僧不復見

日版刻意刪減原作的魔幻氣息，曾經躲藏在衣櫃裏為李霈瑜分憂的壁虎伯（顧寶明飾），以及在時間停頓當日仍能活動自如的得道高僧均不復見，類似改動無阻劇情發展，可見宮藤官九郎改編功力不凡。演員方面，岡田將生扮演「心急男」表現搶鏡，相比劉冠廷的木訥，前者搞笑又生猛，盡顯喜劇天分；相比之下，清原果耶在電影下半部分才正式露面，戲分相對較少，回憶片段亦由童星代勞，直至結局的感動位，總算讓她有戲可演，掙回不少分數。

對於「哈日」的香港觀眾來說，《消失的情人節》主要在淡水、雲林及嘉義等地取景，熟悉程度稍遜，未能全情投入；《快一秒的他》改以京都為背景，加上周邊的天橋立和伊根舟屋都是港人熱門旅遊勝地，不單有「返鄉下」的親切感，電影畫面更是美不勝收，同樣為新片增值。

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