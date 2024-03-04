FTIsland香港開騷 李弘基慶祝34歲生日

FTIsland以一曲《幸福理論》為個唱揭開序幕，並帶來去年推出專輯《Sage》收錄歌曲《Not Enough》及《Rising Star》等。三子表示等候多年，終於來港開騷，不忘用廣東話自我介紹。弘基說見到歌迷健康而高興，敏煥表示掛念香港粉絲，笑言他們經常來港，只是在機場轉機，又透露正在籌備新碟，敬請大家期待。弘基提到樂隊創作不少傷心情歌，可能是敏煥的心聲，後者去年與女團LABOUM出身的妻子金律喜離婚，台下粉絲即對他說：「沒關係，我愛你！」

開騷當日正值弘基34歲生辰，獲大會送贈蛋糕，全場粉絲合唱生日歌助興，弘基表示難得今年可跟港迷一起慶生，感到格外高興。到了個唱尾聲，在真感嘆時間過得很快，雖然有點可惜，但這樣才更期待下次演出，他說：「我們只是喜歡音樂的平凡人，因為大家才變得不平凡。」並相約港迷下次開騷再見。

記者：蘇珮欣