Travis Japan來港食點心 恭賀加藤成亮結婚

七子現場演繹《DRIVin' ME CRAZY》、《Level Up》及《Okie Dokie!》等歌曲，再挑戰廣東話急口令，發音相當標準，獲粉絲讚有語言天分，他們指廣東話很難學，會加緊練習，以唱廣東歌為目標。成員又讚香港女生有禮貌、溫柔及友善，留下極佳印象。被問到男團NEWS成員加藤成亮昨日宣布與圈外女友結婚，川島表示對方不僅是同門組合，也是大學師兄，得悉對方結婚，已第一時間傳短訊道賀，返回日本之後，定會當面送上祝福。

另一方面，Travis Japan前日接受本報訪問，松田被問到上次訪港，曾表示想吃田雞飯，他笑言仍未有機會，希望與隊友一起享受美食。談到成員活躍於社交媒體，松倉表示他們經常拍攝誇張舞步或體操表演片段吸引粉絲，因此有意在維港夜景下拍跳舞片，或在彌敦道的霓虹燈下拍MV，又開玩笑說要加入他們飲鹹檸七的畫面。

Travis Japan早前推出專輯《Road to A》，本月將公開新歌《T.G.I Friday Night》，他們稱作品靈感來自美國男歌手Bruno Mars，若有機會想跟對方合作。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵