明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Raye連奪6獎 破Adele最高紀錄 Kylie Minogue獲英國音樂大獎表揚 壓軸性感演出

【明報專訊】有「英國格林美」之稱的英國音樂大獎（Brit Awards）前晚在倫敦O2體育館舉行頒獎禮，被喻為樂壇新人王的Raye橫掃年度最佳專輯、歌曲及歌手等合共6獎，成為今屆大贏家之餘，同時打破樂壇天后Adele等歌手保持的最多獎項紀錄，更是該頒獎禮史上首位奪得年度最佳作曲家的女性音樂人，令她激動得淚流滿面。另外，澳洲性感歌姬Kylie Minogue不單獲頒全球偶像獎，表揚她的樂壇成就，更擔任壓軸表演嘉賓，為頒獎禮掀起最後高潮。

現年26歲的英國唱作女歌手Raye，從小熱愛表演藝術，17歲入行並發行多張單曲及迷你專輯，可惜反應平平，直至2021年離開寶麗多唱片公司後，去年2月以獨立歌手姿態發行首張個人專輯《My 21st Century Blues》，終憑一曲《Escapism》爆紅，先後登上英國、愛爾蘭及丹麥流行榜冠軍，以及全球超過20個國家及地區的流行榜十大位置。

祖母上台相擁而哭

英國音樂大獎早前公布提名名單，Raye入圍最多7項，結果不負眾望，憑《Escapism》先拔頭籌奪得年度最佳歌曲獎，她興奮地說：「太震撼了，我不知說些什麼，唯有講句多謝，我發夢都想在台上『講多謝』。」

Raye接連獲頒最佳R&B歌手及新人，最後更橫掃三項大獎：年度最佳專輯、歌手及作曲家，合共6獎成為大贏家，刷新英國音樂大獎最高紀錄，她更邀請祖母上台一起分享得獎喜悅，嫲孫倆相擁而哭，場面感人。事實上，當她獲頒全晚第4個獎座時，已經平了英國樂壇天后Adele、男團One Direction出身的哈利史泰敖（Harry Styles），以及樂隊Blur保持的最佳成績，最終收穫6獎，更是錦上添花。

網民讚Kylie「美魔女」

今屆英國音樂大獎可謂女歌手天下，除了Raye榮膺新人王外，來自美國的SZA獲頒最佳國際歌手，Miley Cyrus憑大熱作品《Flowers》贏得最佳國際歌曲，早前參演《特工亞皆老》的Dua Lipa則奪得最佳流行歌手獎。

另外，現年55歲的澳洲性感天后Kylie Minogue相隔16年再次擔任表演嘉賓，全晚換了5套「戰衣」並壓軸演唱多首經典金曲，最後從Dua Lipa手上接過全球偶像獎座，表揚她在樂壇多年的成就，成為網絡熱話，不少人透過社交媒體留言大讚「Kylie堪稱樂壇美魔女」、「今屆頒獎禮最佳演出」等。

相關字詞﹕Dua Lipa Miley Cyrus 英國音樂大獎 Kylie Minogue

上 / 下一篇新聞