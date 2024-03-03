談已故男友爆喊 58歲葉子楣計劃復出拍戲

同居26年不求名分

葉子楣1988年進軍影壇，首部三級片《聊齋艷譚》收逾千萬票房，也走上艷星之路，但多年來緊守三點不露。1992年認識脊醫男友呂錫照，兩年後應男友要求退出娛樂圈，對方是有家室之人，兩人同居26年，直至2018年呂醫生於日本公幹期間因心臟病發猝逝。葉子楣稱男友跟太太離婚被分了一半身家，連樓也給了前妻，「我跟男友經濟獨立，所住的單位是我名下物業」。她當年不求名分，亦沒要求伴侶生前立遺囑，他離世後醫務所由兒子承繼，「我沒所謂，一來我們沒結婚，二來或許他覺得因為我虧欠了兒子」。

葉子楣稱男友早知道有心臟問題，但不肯做手術，多年來以藥物控制。她稱男友離港到日本前，自己似有預感，直至出事，男友的家姐與妹妹怕她承受不住，親到她家告知噩耗，她表現堅強，但最後還是忍不住哭。訪問中她憶舊事爆喊，她說：「一個女人怎堅強，始終一起26年，幸好我有運動，令我開心無抑鬱。到現在我重新出來，所有朋友對我好好，我最開心是現在。」

娛樂組