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娛樂

拉大隊為《臨時劫案》謝票 郭富城被小粉絲問點解咁靚仔

【明報專訊】郭富城（城城）主演賀歲片《臨時劫案》票房突破1800萬，昨日拉大隊到九龍站出席謝票活動，城城現場分享拍攝點滴時，不時拋戲中金句「講多謝」、「sorry」、「啱晒數」逗觀眾開心，又即場派禮物給母女幸運兒；城城問7歲女孩見到開槍畫面有無喊？女孩說沒有，反問城城「點解你咁靚仔？」城城秒變害羞，笑稱：「唔識答添，我覺得自己只是普通靚仔。」場面搞笑。

兩女兒見爸爸「中槍」爆喊

城城受訪時表示，兩女兒早前透過太太看電影花絮時喊了出來，他說：「兩個女感情豐富，見到我個角色中槍畫面，大寶傷心得喊了出來，二寶又跟住喊，我想等她們長大後才看這部電影。」他表示身邊朋友看完該片後，跟他講戲中金句，很開心作品贏口碑，衷心多謝觀眾支持，院商增加上映場次，讓更多人可以捧場，「我要講聲sorry，點解過完農曆新年才出現謝票，因之前做完馬來西亞和廣州演唱會病了，成個人謝晒，休息後變生猛，特意抽時間入場答謝戲迷支持」。

問到是否滿意票房？城城說：「應該都OK，當然愈多愈好，希望投資者不用蝕本，有信心開拍更多電影，也令幕後敢於創作不同題材。」他大讚團隊肯大膽用他演繹悍匪及黑色幽默，「很多人都說周星馳是喜劇之王，我是悲劇之王，近10年很少遇到這類角色，始終演員要拍好多電影修煉，遇到角色才可以發揮出來，今次都花了不少心機在造型和演戲上，拍攝前又跟編劇度金句」。

提到戲中有幕跟林家棟、任賢齊在山邊小便，城城笑言現實中不會發生，向來對自己要求嚴格，是「忍得之人」，而且香港很多公廁。至於首次跟前輩姜大偉合作，城城佩服對方在嚴寒氣溫拍外景，在污泥濕身演出，讓後輩見證敬業一面。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕臨時劫案 郭富城（城城）

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