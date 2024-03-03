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娛樂

【開箱】《Eye Love You》蔡鍾協拍日劇 二階堂富美談韓式奇幻愛情

【明報專訊】韓流席捲全球，韓劇如《愛的迫降》及《梨泰院Class》透過影視串流平台Netflix攻陷日本市場，韓國組合Seventeen和NewJeans去年亦獲邀亮相《紅白歌唱大賽》，日本TBS電視台直接找來《無人島的Dive》蔡鍾協伙拍《Vivant》二階堂富美主演冬季日劇《Eye Love You》，令前者成為首位擔綱主演日本民放電視台黃金時段劇集主角的韓星。有報道指此舉除與韓流有關，亦是尊尼喜多川性侵醜聞的後遺症，電視台封殺旗下男藝人，結果鬧出演員荒，只好向外「借將」。

女社長偷聽男人心

《Eye Love You》1月23日開播至今，首5集平均收視錄得5.9%，成績稍勝於永野芽郁主演富士電視台「月9」劇《因為你把心給了我》（5.8%），香港觀眾可在影視串流平台myTV SUPER收看。劇集講述30歲本宮侑里（二階堂富美飾）意外獲得聆聽別人內心想法的超能力，藉此創業成為朱古力品牌社長。事業順利的侑里，卻因偷聽太多真說話而無法跟男生談戀愛。某日她偶遇26歲韓國男生尹泰晤（蔡鍾協飾），因聽不懂對方的內心話而感不安，反觀性格開朗的泰晤對侑里情有獨鍾，向她展開熱烈追求，更意外加入侑里公司當實習生，展開「年下男」與女上司的奇幻愛情故事。

蔡鍾協在《Eye Love You》扮演在日本生活超過兩年的海洋生物研究生泰晤，個性開朗、積極又友善，他跟侑里相識不久，已向女方示愛，這類「進擊的暖男」角色甚少在日劇出現，韓劇較為常見，泰晤的追求行動讓她臉紅心跳，例如開場講述泰晤做兼職「步兵」，經常為侑里送外賣，某次他錯手打翻食物，於是把自己的飯盒送給對方作補償，自此二人經常相約用餐，泰晤直接問她：「你喜歡我嗎？」其後二人成為同事，他懶理職場身分，直呼侑里名字，又不斷傳短訊給她。泰晤行動迅速，時而甜笑時而扁嘴的可愛表情，足以融化女觀眾的心。

作為一部愛情喜劇，《Eye Love You》最大賣點是男下屬攻破女上司防線的「姊弟戀」過程，另一看點是劇集加入不少韓流元素，蔡鍾協以韓語演繹泰晤的內心話，加上韓式勾手指尾等小動作、韓國地道美食頻頻出現，為日劇增添韓味。不過，此劇仍然保留日式純愛元素，故事發生在情人節前後，沒有夾硬加入財閥、復仇、校園暴力等韓劇常見情節，只是單純講述一對男女如何克服言語障礙、以及聆聽自己心底話的愛情故事。

新劇帶挈開影迷會

有趣的是，現年29歲的二階當富美劇中飾演成熟女子，實際上她比蔡鍾協還要年輕一歲。她的樣子甜美，演過不少愛情劇，經驗豐富且表現恰到好處。30歲蔡鍾協曾演韓劇《無法抗拒的他》、《我把社長解鎖了》，去年與朴恩斌合演《無人島的Diva》知名度急增，隨着《Eye Love You》帶動日本人氣上升，最近在當地開設影迷會，能否取代當年「師奶殺手」裴勇俊？值得拭目以待。

相關字詞﹕二階堂富美 蔡鍾協 Eye Love You 開箱

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