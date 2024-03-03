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娛樂

《GTO Revival》記者會變山崎裕太生日會 反町隆史扮鬼塚現身TGC谷劇

【明報專訊】反町隆史相隔26年再次扮演非常教師「鬼塚英吉」的春季特備日劇《GTO Revival》，將於4月1日在富士電視台開播，昨日上午他跟拍檔岡崎紗繪、八木莉可子等出席東京記者會，順道為大會司儀兼1998年《GTO麻辣教師》飾演中學生的山崎裕太預祝43歲生日快樂；同日下午反町再偕岡崎等人現身第38屆TGC時裝音樂騷，一日連跑兩場，落力為新劇宣傳。

富士電視台為慶祝開台65周年，早前宣布開拍特備日劇《GTO Revival》，除了反町隆史再演麻辣教師，為令和年代的中學生解決校園和生活煩惱外，曾在1998年首播《GTO麻辣教師》扮演學生的小栗旬、窪塚洋介、池內博之及山崎裕太等原班人馬亦將回歸，給觀眾帶來集體回憶。為了隆重其事，昨日上午在東京舉行新劇記者會，反町率領拍檔岡崎紗繪、八木莉可子、日向亘、畑芽育及小手伸也亮相，並請來山崎裕太擔任活動司儀。

反町窪塚網上對談

反町隆史表示，過去電視台不止一次提議他拍《GTO麻辣教師》續集，直至26年後的今天，他對於「當日的學生變成什麼模樣？」或者「鬼塚老師如今怎麼樣了？」感到好奇，於是答應演出《GTO Revival》。山崎裕太爆料指，新劇開拍第一天，反町主動跟拍檔逐一握手並說：「謝謝你們回來。」令他感受到反町的真摰關懷。

事實上，反町隆史日前為電視台拍攝特備節目，已透過視像會議應用程式Zoom跟小栗旬、窪塚洋介及山崎裕太隔空聚首，由上午9時開始聊天，結果談了1小時20分鐘才結束，「我們一邊回憶往事，一邊分享心聲」。記者會結束前，岡崎紗繪與八木莉可子忽然拿出蛋糕，提早為本月8日便是43歲的山崎慶祝生辰，反町帶領眾人唱生日歌，令他興奮又感動：「我由17歲演到43歲，非常感謝。」

活動舉行期間發生一段小插曲，21歲的畑芽育忽然以身體不適為由，中途離開舞台，反町隆史隨即露出擔憂表情，雖然活動繼續，反町仍不放心，要求司儀暫停，然後到後台慰問「學生」，並對畑芽育說：「如果你覺得不舒服，請你好好休息。」盡顯「師生」情誼。

畑芽育抱恙後登場

昨日在東京國立代代木競技場舉行第38屆TGC時裝音樂騷，事先張揚《GTO Revival》將會現身，直至該劇主題曲《Poison》前奏響起，穿著黑色T恤襯牛仔褲的反町隆史與岡崎紗繪步上舞台，全場觀眾拍掌歡呼，曾經出席TGC的反町笑說：「我已經很久沒感受這份熱情了。」

早前因病中途離場的畑芽育，稍後亦在拍檔八木莉可子和日向亘陪伴下，跟反町一樣穿著戲服亮相，表示《GTO麻辣教師》播出時，他們還未出世，如今竟然有份參演特備劇，「感覺就似發夢一樣」。最後反町再次以鬼塚老師身分向大家「訓話」，他說：「這是一部相當精彩的作品，請大家細心欣賞。」

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