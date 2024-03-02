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娛樂

【開箱】等待《沙丘瀚戰：第三章》安雅泰萊采兒正式登場

【明報專訊】《沙丘瀚戰》改編自法蘭克赫伯特（Frank Herbert）1965年出版同名小說《沙丘魔堡》，《象人》導演大衛連治（David Lynch）1984年拍成《星際奇兵》，但口碑麻麻。《銀翼殺手2049》丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導的新版《沙》片群星雲集，2021年上映時票房不錯，新冠疫情之下仍收4.3億美元，華納電影隨即拍板開拍續集，《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part 2）日前陸續在全球多個地區上映，包括香港。

弗雷曼人的救世主

片中牽涉人物衆多，兩集都片長近3小時，或者先重溫上集劇情；故事講述幾千年後的未來，原本統領卡拉丹星球（Caladan）的阿特雷斯公爵，被帝王下令往掌管阿拉吉斯星球（Arrakis），卻遭後者本來的掌控者哈根尼家族（Harkonnen）暗算，不少成員遭殺害，包括公爵，其獨子保羅與母親積西嘉逃到沙漠，並跟阿拉吉斯的原住民弗雷曼人（Fremen）結盟。弗雷曼人稱星球為沙丘（Dune），當地盛產能啟發人類意識潛能的獨有香料（Spice），因此該處成為兵家必爭之地。弗雷曼人面對沙丘的惡劣環境，摸索出獨有的生存方式，他們的星球被哈根尼家族統治期間受到奴役，一直想推翻暴政；此時保羅到來，是否就是傳說中的救世主？

來到第二章開端，添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）已由本來的公子變成要適應沙丘新生活的男子漢，還要保護正懷有遺腹女的母親積西嘉（莉碧嘉費格遜飾）。上集幾乎在尾聲才出現的弗雷曼人領袖「斯蒂加」查維爾巴頓（Javier Bardem）及「采寧」辛蒂雅（Zendaya），今集佔戲變重，尤其後者；斯蒂加深信保羅是族人的救世主，盡力相助與扶持，根本就是上集佐斯布連（Josh Brolin）飾演阿特雷斯軍師格尼哈萊的化身；原來格尼哈萊遭伏擊後死裏逃生，更在今集中段與保羅重逢，協助他復仇。采寧也不再是保羅夢中出現的女孩，她由最初懷疑到被其真誠打動，並成為一對。采寧不相信貝尼哲斯姊妹會的宗教宣傳，不相信救世主之說，認為弗雷曼人應該自己爭取解放，而不是等待拯救。然而在保羅要復仇及平衡勢力之間，采寧的愛情無可避免要犧牲。

今集也解開很多謎底，包括轉化為聖母的積西嘉，原來隱藏了秘密；保羅透過聖水試煉，看到未來與過去景象，得悉積西嘉原來是「仇家」哈根尼男爵的女兒，當他質問母親其父是否知情時，積西嘉似乎無言以對。雖說阿特雷斯家族幾乎遭哈根尼殲滅，真正背後攪局的其實是帕迪沙帝王沙德姆四世（基斯杜化華堅飾），他正是看準香料的價值，讓阿特雷斯公爵代替哈根尼男爵接掌阿拉吉斯星球，根本借刀殺人，從而掌控絕對權力。貝尼哲斯姊妹會同樣有自己的盤算，聖母凱斯海倫莫希姆（夏綠蒂藍萍飾）利用預言和迷信操控民衆，並選擇跟可以控制的任何人站在一起。她和帝王都像政客，離不開權力追求。

續集多新面孔

《沙丘瀚戰：第二章》有不少新面孔，最突出是扮演哈根尼男爵侄兒菲德羅薩的《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）；他早前在《空戰群英》飾演冷靜沉着的軍人，外形所限，難以令觀衆投入，相反《沙》片劇組為其光頭造型及陰冷形象下了不少工夫，配合他略帶邪氣的眼神，輕易突圍，很適合菲德羅薩殘酷不仁、貪戀權勢，而且完全沒有道德界線的反社會人格。另外，出場不久已安排一場格鬥戲給他，也有助表現角色的身手與狂放。他跟《接近無限溫暖的藍》法國女星蕾雅絲端（Lea Seydoux）扮演芬倫夫人的對手戲，也甚有看頭，後者被聖母莫希姆委派，實現保障貝尼哲斯姊妹會的一項計劃。《奧本海默》科倫絲佩芝（Florence Pugh）扮演帕迪沙帝王的女兒伊如蘭公主，同時是聖母莫希姆的徒弟，相信她很少演如此沉穩的角色；片中有其旁白，像日記一樣，據悉小說中伊如蘭是敘事者。她有洞悉力，不認同父親為求勝不惜犧牲人民，知道阿拉吉斯星球醖釀起義，她願意妥協，接受政治婚姻。雖然帝王老謀深算，伊如蘭卻可能更有政治家風範。

《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）出席《沙丘瀚戰：第二章》倫敦首映禮才披露她有份參演，導演丹尼斯維爾諾夫笑言因荷李活很八卦，才會一直保密。安雅片中演積西嘉女兒，保羅喝下聖水後夢見將來的妹妹出現，如果開拍第三部曲最終章，相信將是重要角色。另一方面，此片採全IMAX拍攝，很適合在戲院欣賞，尤其浩瀚沙漠的場景。

上映日期：2月29日

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