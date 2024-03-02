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娛樂

《沙丘瀚戰2》優先場料收7800萬登頂 奧斯汀畢拿獲史汀贈《星際奇兵》底褲

【明報專訊】《沙丘瀚戰》2021年上映撞正新冠疫情，仍錄得全球4.3億美元票房佳績，續集《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part 2）原定去年10月上映，受演員編劇兩公會罷工影響，延期至今年2月底陸續在多個地方開畫；據美媒報道，《沙》片前日在美國上映優先場，預計進帳1000萬美元（約7800萬港元），繼去年暑假《Barbie芭比》及《奧本海默》後，成為當地的最佳優先場紀錄。

《沙丘瀚戰：第二章》由《天降異煞》丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導，添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、辛蒂雅（Zendaya）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、施達倫沙士格（Stellan Skarsgard）、查維爾巴頓（Javier Bardem）、佐斯布連（Josh Brolin）等回歸演出外，奧斯汀畢拿（Austin Butler）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）新加盟，宣傳攻勢上月初展開。

據美媒Deadline報道，《沙丘瀚戰：第二章》周四優先場料收1000萬美元或以上，當中包括上月25日在Imax舉辦的粉絲試片，帶來200萬美元收益。報道指由於並非發行商華納電影公布的數字，所以實際結果可能更高或更低。不過若以此數字計算，已是去年暑假《Barbie芭比》及《奧本海默》分別收2230萬和1050萬美元，以及萬聖節檔期《玩具熊的五夜驚魂》1030萬美元後，最佳優先場成績，而且亦比上集《沙丘瀚戰》510萬美元的票房為佳。雖然華納電影估計較保守，認為《沙丘瀚戰2》首周末3天大約收6500萬美元，但不少業內分析該片可收7000萬至8000萬美元或以上。

今年美國電影票房比去年同期下跌近兩成

事實上，今年美國暫未有大片上映，截至2月25日美國本土總票房8.66億美元，比去年同期下跌了18%，《旺卡》暫列今年的票房冠軍，只收8130萬美元，成績一般，所以業界十分關注《沙丘瀚戰：第二章》表現。

另一方面，《貓王》男星奧斯汀畢拿在《沙丘瀚戰：第二章》扮演反派菲德羅薩，此角色十分兇殘，而且有反社會人格，1984年版本《星際奇兵》由男歌手史汀（Sting）飾演同一角色。奧斯汀接受名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）訪問時透露，在《沙》片紐約首映禮後遇到對方，奧斯汀有問演出該角色的經驗，史汀表示仍保留當年片中的內褲戲服，如果奧斯汀有需要，會乾洗後再送給他，令奧斯汀受寵若驚。

女主角辛蒂雅表示對《沙丘瀚戰》是否開拍第3集感到很好奇；導演丹尼斯維爾諾夫曾稱如能完成三部曲，將會夢想成真，而且他正在撰寫劇本。上集上映時，續集仍未有定案，看到票房反應好才官宣開拍第3集。

相關字詞﹕美國開畫票房 沙丘瀚戰：第二章 沙丘瀚戰2

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