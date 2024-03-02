【娛樂場】漫改劇《大理寺少卿遊》 丁禹兮周奇搞笑查案

揭開案件背後層層迷霧

唐宮夜宴，李餅（丁禹兮飾）受女王賞識，獲任命為大理寺少卿，帶領大理寺的陳拾（周奇飾）、王七（馮滿）、阿里巴巴（娃爾飾）、崔倍（丁嘉文飾）及孫豹（張奕聰飾），在危機重重的大唐探尋事實真相，在相互扶持中向命運反抗，堅守內心正義，引領觀衆一同揭開案件背後的層層迷霧，解開各種謎團。

詮釋原著白貓神韻考演技

丁禹兮劇中是斷案如神、果斷幹練的大理寺少卿，曾目睹父親被害，悲痛下一夜白頭。在送葬父親時，他遇害變成一隻貓，經歷幾年顛沛流離的生活，終於重新回到大理寺。他是否能够調查真相，又如何向眾人解釋自己的身分？

丁禹兮能隨時變成白貓潛伏查案，為了有更好呈現，以及還原原著中白貓形象，他費煞思量，特意留長指甲，並刻意觀察貓咪的神態和動作，以詮釋原著白貓的神韻。現實生活中，丁禹兮有養貓，幾乎把人與貓共處的精髓搬到熒幕，劇中丁禹兮展現輕巧的躲閃和靈活身姿，處處可見貓的神態，不僅考驗演技，表演上亦要有足够的靈活及加些貓的特徵。

古裝探案劇受內地網民歡迎

丁禹兮2018年憑古裝武俠劇《新笑傲江湖》飾演東方不敗為人熟悉，同年參加愛奇藝選秀節目《演員的品格》獲冠軍，之後主演青春校園網劇《八分鐘的溫暖》、網劇《韞色過濃》及《傳聞中的陳芊芊》、《七時吉祥》等，演技獲觀眾認同。繼愛奇藝《蓮花樓》去年爆紅後，古裝探案劇再次受到網民歡迎，直接把《大理寺少卿遊》的熱度拉滿，此劇不僅以懸疑為主題，還巧妙融入喜劇元素，飾演高冷貓少卿的丁禹兮與呆萌「鏟屎官」周奇成了另類CP，兩人拿揑全劇幽默和懸疑氛圍。