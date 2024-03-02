狂接商演 參演網劇 吳浩康計劃開工程公司大展拳腳

「近幾個月好似發夢一樣」

Deep受訪稱婚後身兼多職，全為掙錢養家，沒想到能一洗昔日的壞形象，令很多人對他改觀，「近幾個月好似發夢一樣，市民在街上遇到我，笑容多了，畀我很多支持，而且剛開完演唱會，又接到很多商演工作，好開心」。他透露疫情時，因經營音樂及內地企業培訓課程損失了200萬，幸沒有欠債，有信心積極工作，一年內掙回這個數字，「本來以為等到有戲拍就不做地盤，點知做出了責任，父親經營吊機工程，我打算開地盤工程公司，收購埋父親的公司，二合為一接生意，我不准父親退休湊孫，要他幫我打理公司」。

大讚太太兒子腳頭好

Deep大讚太太郭思琳和歲半兒子「撑撑」腳頭好，而且帶給他動力，克服畏高，能應付地盤高空工作，「我試過在30幾樓爬出，在一條懸掛半空的鐵枝尖端位掛上鐵扣，現在膽量練大了，我覺得可以拍動作片及嘗試做特技演員，4月都會參演網劇《反黑2》」。

記者：鍾一虹