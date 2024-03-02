個唱4月重啟 加碼設encore環節 炎明熹：一定會比上次進步

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

炎明熹（Gigi）開心個人演唱會重啟，也榮幸能加開場次，希望今次再準備多些表演給大家看。她提到去年首場個唱，每個環節也有不滿意的地方，但又不是想像中那麼不滿意，「覺得自己第一次開騷，不可說好好，但已算不錯，唱現場就是有些好或壞的意外，當中有緊張、興奮及顧慮，希望每次都比上一次好少少，慢慢進步和改進」。

眾前輩鼓勵「我得嘅」

Gigi表示今次開騷的心態有少少改變，「去年第一次開騷，好希望將最好的一面呈現給大家看，但其實上到舞台，是想不到那麼多，所以今次就不要顧慮太多。上次尾場取消，沒什麼事做，我上網看回演唱會的影片，覺得好似不是太好，之後翻睇，又不覺有太大問題，希望今次能將做得不好的地方修正，其實覺得要修正的，手指加埋腳趾都數不晒」。Gigi透露去年親自邀請很多前輩睇尾場，但上次有時間的前輩，今次未必得閒，「我有跟他們溝通，大家都很鼓勵我，所以無論是否得閒來睇都好，收到他們的心意已經好滿足，感受到大家鼓勵和支持我；鼓勵說話都是叫我加油，說我得嘅！既然各前輩都這樣講，我一定得嘅！吸引力法則，一定要覺得自己得，所以今次一定會比上次進步，希望大家見到一個不同的我」。

Gigi預告今次不論歌單及服裝造型，都跟上次有點分別，即使跳唱獲好評，舞步上也可能有點不一樣，她說：「經首場演出跳唱，覺得是很大的訓練，平時練習會氣喘，但上到舞台，不知是否面子關係或太倔強，竟然頂到沒氣喘，相信可以更進步。」

歌單服裝舞步有改動

至於歌衫可會挑戰性感底線？她說：「應不會挑戰性感。其實已跟設計師溝通過，自己亦有點想法，雖會保留一些造型，但設計師覺得我出道至今已嘗試不同風格，希望可以讓大家見到我只是一個18歲的女仔，在其中一個環節會展現少女一面，營造清純感覺。」

Gigi出道至今，勇於嘗試新造型，有讚亦有彈，對於常被批評，她說：「覺得批評一定有。其實我暫時覺得世界好細，希望可去多些不同地方大開眼界，評語方面亦一定有好有壞，不論唱歌或其他，自己亦做好準備，明白有人鍾意或不鍾意，大家都有不同喜好，可能你鍾意食士多啤梨，但有人鍾意食橙，都有不同品味及價值觀，無可能每個人都是一樣愛好。」

視壓力瘡為「屋企人」

Gigi表示初參加無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》時，不是很夠膽上網看評論，之後才敢看，發現有些評論雖然是批評她，但也是好的評論，「很多人看到我有問題的時候，就一定要改進，記得有個前輩跟我講過，做人不可以一成不變，要懂得去改變，好的事情可以保留，不好的就一定要去改」。她指見到些評論是為了抨擊而抨擊，其實也不太介懷，她只介懷針對表現的評論，她說：「可能對自己的要求比較高，經常捉住一些事情不肯放手，很搞笑，我會開解自己，但可能表面上開解了自己，其實內心都企在原地，不肯向前看，我都想找些方法紓解壓力，覺得當壓力積積埋埋，就會形成一些不好的影響，跟家人溝通是一種方法，其實現在已經沒以前那麼大壓力，但新的壓力相信會源源不絕嚟緊，自己會加油。」對於經常爆壓力瘡？她無奈道：「已經將之視為『屋企人』，有各自性格，有些鍾意生在鼻、額頭或嘴角，唔緊要啦！相信大家已見慣，當然無就最好，我都想無，可能這是一個必經階段。」

不唱《Dear My Friend,》

首場唱姜濤的《Dear My Friend,》，網民反應兩極，今次開騷可會避唱？Gigi說：「不是話避唱這首歌，但今次可能不會唱，因還有很多首自己想唱的歌，有些是小時候很鍾意聽的歌，但首場沒機會唱，其實每場歌單都有點不同，希望大家有不同的感覺。」她表示新歌《透光者》不是為了演唱會推出，更是一首自己沒揀中的作品，「去年揀歌時，覺得這首歌暫時未carry得好，過了一段時間，公司覺得這首歌適合我，叫我試吓，但我對這首歌仍有種抗拒感覺，覺得未有能力做到最好，所以錄完這首歌不是特別滿意，總覺得怪怪哋，希望有機會現場唱給大家聽，但演唱會未必唱」。

場地：FWD House 1881

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