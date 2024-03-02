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娛樂

擾亂秩序案5月開審 林頴彤稱讀書減產 或完約離巢

【明報專訊】林頴彤與捲入JPEX案被捕的藝人鄭雋熹，涉阻礙公職人員及在公眾地方作出擾亂秩序的行為被捕及落案控告，其後控方在庭上撤該兩項控罪，但加控「在醫院作出擾亂秩序的行為」。昨早近9點，他們到粉嶺法院出席審前覆核，聘請同一律師處理官司，案件定5月6日開庭審理，兩人准以原有條件繼續保釋。

林頴彤獨自離開法院時表示，現修讀營養學課程，不受審訊影響，「4月考試，官司沒影響讀書心情，我會更努力」。她是素食者，將報讀素食營養課程，「事業上亦會展開關於營養學的新計劃。（跟無綫即將完約？）合約仲有段時間，但不算很長。始終人大了心態改變，我意願是減少幕前工作，現在追求學識，想專注網上拍片，因讀書認識一些專業營養師，會諮詢他們意見拍片，希望幫到人改善健康問題，幫人會有滿足感。（不打算續約？）要睇到時心態和狀况，人生好多變數。（會否閃婚？）我大個女了，認清自己的人生目標及方向，會集中事業發展，無意閃婚」。她表示律師費尚可應付，經濟方面不太擔心。提到最近在社交平台分享性感相，林頴彤笑說：「多謝讚美，只是健康照片，我沒什麼可以性感。」在網上發文似感嘆粉絲人數減少？她說：「有時多有時少，減少了幕前工作，都有人問我是否不再拍劇，肯留的都是真正欣賞我的粉絲，我很珍惜每一個。」

鄭雋熹呻接連遇無妄之災

鄭雋熹被問到審訊有否影響工作，他說：「無辦法，要尊重法庭。（要密密工作應付律師費？）有無律師費都要密密做。」至於JPEX案，他表示毋須到警署報到，至今亦沒有被落案起訴，呻近期接連遇無妄之災。問到有否拜神祈福？他說：「有去拜車公，每年都會去拜神。」

【案件編號: FLCC1296/2023】

記者：鍾一虹

相關字詞﹕鄭雋熹 林穎彤（Bella）

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