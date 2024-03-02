出道15年首開個唱圓夢 陳健安激動喊足分半鐘

腳傷未痊癒 不敢大動作

安仔全晚多唱歌少說話，由於去年踢波受傷，導致左腳前十字韌帶斷裂，台上未敢做太大動作及跳舞，但有繞場轉圈，彈結他亦十分落力。

演唱會中段播出他18年前參加聯校歌唱比賽的片段，然後安仔彈琴演繹《反高潮》和《不知不覺已大個》，稱慶幸18年後仍能做到自己喜歡的事，最開心是得知母校的師弟，以及負責為他做物理治療的醫護團隊也來支持。

encore環節，安仔獻唱《好好掛住》，中段已強忍淚水，唱畢即激動爆喊，更喊足分半鐘，觀眾報以掌聲和歡呼聲回應，他說：「喊得好肉酸，連地下都濕埋！好正啊，多謝你哋！」說罷即拿紙巾抹淚及抹地。他唱完《之後的一天》及《約定的夢幻島》演唱會作結，但大部分歌迷不願離場，群情洶湧下，安仔重返舞台，然後清唱幾句《在錯誤的宇宙尋找愛》，歌迷才肯離場。

原定4年前開騷 因疫情告吹

安仔完騷後受訪，表示唱《未知道》時，眼見全場觀眾合唱的畫面已感動想哭，「此歌為原定2020年舉行的演唱會而寫，可惜因疫情告吹。我首次個唱應是2020年2月28日舉行，當時已幻想過全場大合唱的畫面，當這一刻真正出現，我真的好激動。至於唱《好好掛住》時崩潰，是因為想起一些已離開我又好掛念的人，但不會講是誰，是秘密」。他自爆綵排唱這首歌已想喊，當他在台上淚崩，喊到地下也濕了，感覺好爽好正。他預計之後3場演出應不會再哭，只會哽咽，但不會刻意去想，笑言在家練歌時，已經練成喊住也可以唱歌。談到腳傷，他稱雖未痊癒，但正常走動沒問題，不大力的跳躍及動作都可以，而且開騷前有針灸膝蓋和聲帶，只為安心演出，當買個保險。他對頭場表現未算十分滿意，仍有地方要改進，但過程尚算順利，且現場氣氛好好，「大家完場都不肯走，聽到歡呼聲好震撼，連馮允謙都話耳仔差點聾，好多謝入場的觀眾」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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