明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

出道15年首開個唱圓夢 陳健安激動喊足分半鐘

陳健安出道15年 圓夢開個唱 喊足分半鐘：終於等到呢日

【明報專訊】陳健安（安仔）出道15年，一連四場首個個人演唱會《Live afteR Life 2024》前晚在旺角麥花臣場館開鑼。他獻唱多首自己作曲的歌曲，包括《告別的藝術》、《愛的一種練習》、《一吻穿越四十六億歲》、《創作者的派對》及《以青春之名》等，帶動全場粉絲站起身揮手和唱。前來捧場有安仔母親、C AllStar戰友何建曦（Jase）、馮允謙、雲浩影、江生、梁祖堯及《全民造星V》學員等。安仔邀請組合雷同二友擔任演唱會和音，成員謝芊彤獨唱一曲《等多一天》，另一嘉賓是廖頴琛（Iris），兩人合唱《星空》及《雷公》。

腳傷未痊癒 不敢大動作

安仔全晚多唱歌少說話，由於去年踢波受傷，導致左腳前十字韌帶斷裂，台上未敢做太大動作及跳舞，但有繞場轉圈，彈結他亦十分落力。

演唱會中段播出他18年前參加聯校歌唱比賽的片段，然後安仔彈琴演繹《反高潮》和《不知不覺已大個》，稱慶幸18年後仍能做到自己喜歡的事，最開心是得知母校的師弟，以及負責為他做物理治療的醫護團隊也來支持。

encore環節，安仔獻唱《好好掛住》，中段已強忍淚水，唱畢即激動爆喊，更喊足分半鐘，觀眾報以掌聲和歡呼聲回應，他說：「喊得好肉酸，連地下都濕埋！好正啊，多謝你哋！」說罷即拿紙巾抹淚及抹地。他唱完《之後的一天》及《約定的夢幻島》演唱會作結，但大部分歌迷不願離場，群情洶湧下，安仔重返舞台，然後清唱幾句《在錯誤的宇宙尋找愛》，歌迷才肯離場。

原定4年前開騷 因疫情告吹

安仔完騷後受訪，表示唱《未知道》時，眼見全場觀眾合唱的畫面已感動想哭，「此歌為原定2020年舉行的演唱會而寫，可惜因疫情告吹。我首次個唱應是2020年2月28日舉行，當時已幻想過全場大合唱的畫面，當這一刻真正出現，我真的好激動。至於唱《好好掛住》時崩潰，是因為想起一些已離開我又好掛念的人，但不會講是誰，是秘密」。他自爆綵排唱這首歌已想喊，當他在台上淚崩，喊到地下也濕了，感覺好爽好正。他預計之後3場演出應不會再哭，只會哽咽，但不會刻意去想，笑言在家練歌時，已經練成喊住也可以唱歌。談到腳傷，他稱雖未痊癒，但正常走動沒問題，不大力的跳躍及動作都可以，而且開騷前有針灸膝蓋和聲帶，只為安心演出，當買個保險。他對頭場表現未算十分滿意，仍有地方要改進，但過程尚算順利，且現場氣氛好好，「大家完場都不肯走，聽到歡呼聲好震撼，連馮允謙都話耳仔差點聾，好多謝入場的觀眾」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕陳健安（On仔）

上 / 下一篇新聞