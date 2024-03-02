本月出嫁 落手落腳籌備婚禮 麥明詩欣賞盛勁為「畀到信心我」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

麥明詩表示開始健身及護膚保持最佳狀態，因本月舉行婚禮，「始終籌備婚禮好大壓力，要想辦法放鬆吓」。她稱未婚夫盛勁為只負責邀請家人、朋友及同意她的安排，「我唔係笑佢，佢好配合，我負責決定，佢就會同意，真係好難得，因為聽過唔少朋友講，搞婚禮好多時會意見不合，我哋就絕對無呢個情况出現，佢唯一叫我放鬆啲，唔好咁大壓力，我話唔做無人做，他就話hea啲唔緊要」。

怕拖得耐節外生枝

麥明詩透露早前到澳洲影婚紗相，都是她安排，「佢其實無所謂，我問佢不如下個禮拜去影婚紗相，佢就話好，件事就咁樣發生，我覺得都幾好，有時拖得耐就會有枝節，我唔係擔心，只係怕麻煩，唔想件事兜兜轉轉迂迴曲折，只是想搞掂啲嘢，至於細節、程序各方面，我又唔係咁拘謹，只想將一件好繁複嘅事盡量縮短，大家對呢件事可以保持開心同期待，好多人搞搞吓會搞到唔想結婚，我想盡量避免呢件事情發生」。她表示婚禮定今個月在港舉行，也想婚後生多幾個BB，但都要看現實情况，她說：「上次話要攞8萬蚊嘛！覺得生小朋友，唔好生一個，但都要睇身體及各方面配合，有啲人好簡單，但有啲人就好複雜，每個人都唔一樣。（為生仔才想結婚？）有一部分原因，都係現實考慮。」

不介意被指恨嫁

為了結婚什麼都做晒，被指「恨嫁」，麥明詩說：「現實啲講，香港想結婚嘅女仔會多過男仔，我覺得無所謂，都好合理，女仔有個生理時鐘因素，礙於生育問題多了個時間線，係考慮因素，如果我係男仔，都唔結婚住。就算話我恨嫁或者唔係都無所謂，最緊要結果達到，知自己想要啲乜，我可能比較唔怕醜，所以問佢想唔想，其實都好雙向，唔可以話我主動出擊，我哋係有商有量。」

麥明詩表示決定結婚前雙方已傾過，相信對方也好鍾意。問她鍾意盛勁為什麼？她說：「其實我好欣賞佢，佢喺低谷時，我睇到佢好積極，保持樂觀心態面對，遇到挫折會想一個最好方法克服困難，改變自己，未來我哋一齊生活，一定會遇到好多難關，佢畀到信心我，相信佢會同我一齊解決難關，呢樣嘢先至最寶貴。」

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