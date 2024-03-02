明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

本月出嫁 落手落腳籌備婚禮 麥明詩欣賞盛勁為「畀到信心我」

準盛太麥明詩本月結婚 籌備過程壓力大 不怕被指恨嫁

【明報專訊】麥明詩早前在社交平台報喜，主動出擊下向機師男友盛勁為求婚成功。昨日麥明詩出席活動時春風滿面，透露本月舉行婚禮，更會落手落腳籌備，壓力好大。由求婚到籌備婚禮均主動進取，她表示不怕被指恨嫁，最重要結果達到。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

麥明詩表示開始健身及護膚保持最佳狀態，因本月舉行婚禮，「始終籌備婚禮好大壓力，要想辦法放鬆吓」。她稱未婚夫盛勁為只負責邀請家人、朋友及同意她的安排，「我唔係笑佢，佢好配合，我負責決定，佢就會同意，真係好難得，因為聽過唔少朋友講，搞婚禮好多時會意見不合，我哋就絕對無呢個情况出現，佢唯一叫我放鬆啲，唔好咁大壓力，我話唔做無人做，他就話hea啲唔緊要」。

怕拖得耐節外生枝

麥明詩透露早前到澳洲影婚紗相，都是她安排，「佢其實無所謂，我問佢不如下個禮拜去影婚紗相，佢就話好，件事就咁樣發生，我覺得都幾好，有時拖得耐就會有枝節，我唔係擔心，只係怕麻煩，唔想件事兜兜轉轉迂迴曲折，只是想搞掂啲嘢，至於細節、程序各方面，我又唔係咁拘謹，只想將一件好繁複嘅事盡量縮短，大家對呢件事可以保持開心同期待，好多人搞搞吓會搞到唔想結婚，我想盡量避免呢件事情發生」。她表示婚禮定今個月在港舉行，也想婚後生多幾個BB，但都要看現實情况，她說：「上次話要攞8萬蚊嘛！覺得生小朋友，唔好生一個，但都要睇身體及各方面配合，有啲人好簡單，但有啲人就好複雜，每個人都唔一樣。（為生仔才想結婚？）有一部分原因，都係現實考慮。」

不介意被指恨嫁

為了結婚什麼都做晒，被指「恨嫁」，麥明詩說：「現實啲講，香港想結婚嘅女仔會多過男仔，我覺得無所謂，都好合理，女仔有個生理時鐘因素，礙於生育問題多了個時間線，係考慮因素，如果我係男仔，都唔結婚住。就算話我恨嫁或者唔係都無所謂，最緊要結果達到，知自己想要啲乜，我可能比較唔怕醜，所以問佢想唔想，其實都好雙向，唔可以話我主動出擊，我哋係有商有量。」

麥明詩表示決定結婚前雙方已傾過，相信對方也好鍾意。問她鍾意盛勁為什麼？她說：「其實我好欣賞佢，佢喺低谷時，我睇到佢好積極，保持樂觀心態面對，遇到挫折會想一個最好方法克服困難，改變自己，未來我哋一齊生活，一定會遇到好多難關，佢畀到信心我，相信佢會同我一齊解決難關，呢樣嘢先至最寶貴。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕盛勁為 麥明詩

上 / 下一篇新聞