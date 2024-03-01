【娛樂場】《陳淑芬．星星相識50年》逾800展品 過百件張國榮珍藏

張叔平夏永康打造華麗展場

陳太縱橫演藝圈半世紀，為歌手、藝人製作逾2000個演出，為紀念入行50周年的重要日子，決定當上主角，籌備紀念活動。3月至5月在澳門倫敦人舉行《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》，著名美術指導張叔平和攝影師夏永康（Wing Shya）擔任策展人。陳太去年與張叔平、Wing Shya擔任《繼續寵愛．張國榮紀念展》客席策展人，兩大師將紀念展的美學水平提升至最高層次，吸引逾37萬人入場參觀，今次3人再合作，令人期待。

陳太解釋紀念展選擇在澳門舉行原因，「今次紀念展需要空間夠大、展期又夠長的地方，因為展品非常豐富，張叔平和Wing Shya花了很多時間和精神，把整個展覽以最華麗、最獨特的方式呈現，當然要更長的展期，讓更多人欣賞，才不會辜負他們的心血。澳門倫敦人這場地符合要求，環境又讓我安心，便選址這裏。日後如果找到合適場地，絕對可以在香港或其他地方舉行」。

哥迷憑演唱會飛尾免費飲咖啡

陳太想跟大眾分享其工作上的難忘回憶，讓參觀者從中看到香港演藝行業的發展和不斷壯大，「Leslie（張國榮）在我的演藝生涯佔很重要位置，今次紀念展得到唐鶴德先生借出更多『哥哥』的珍藏品，我特別騰出一個比較大的空間，展示這批無價寶，屆時單是『哥哥』的展品便有超過100件之多」。

《為你鍾情》咖啡店會在展覽重現，相信哥哥的粉絲也會記得，他在1989年的告別樂壇演唱會上說會開一間咖啡店，並承諾憑告別演唱會票尾，可以到他的咖啡店免費享用一杯咖啡；而這個承諾不變，紀念展中仍可憑當年演唱會票尾免費飲咖啡。

其他展品還有陳太多年來的工作成品，包括珍貴的照片和演出片段、1980及1990年代的黑膠唱片、《風雲音樂劇》的舞台服飾、歷年的演唱會海報，當中更有不少是珍藏簽名版、工作證、場刊及紀念冊等，所有展品共800多件。

陳太3月22日70歲生日，透露當日會舉行《陳淑芬．星星相識50年．演唱會》，是過往合作的藝人、歌手送給她，一份值得紀念的生日禮物。不過演唱會不設售票，陳太承諾會跟大家分享，安排有待公布。

《陳淑芬．星星相識50年》

日期：3月21日至5月19日

場地：澳門倫敦人 免費入場