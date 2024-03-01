明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《陳淑芬．星星相識50年》逾800展品 過百件張國榮珍藏

【明報專訊】特大的紅色墨鏡框成為陳淑芬（陳柳泉太太、陳太）近年的標記，她還以此造型特製專屬電話殼，玩味十足又時尚。陳太今年入行50周年，由1973年加入「華星娛樂」開始，1993年創辦「天星娛樂」任總裁，跟很多天王巨星成為戰友，伴他們飛躍舞台，同時推動香港演藝行業成長，見證光輝一頁。

張叔平夏永康打造華麗展場

陳太縱橫演藝圈半世紀，為歌手、藝人製作逾2000個演出，為紀念入行50周年的重要日子，決定當上主角，籌備紀念活動。3月至5月在澳門倫敦人舉行《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》，著名美術指導張叔平和攝影師夏永康（Wing Shya）擔任策展人。陳太去年與張叔平、Wing Shya擔任《繼續寵愛．張國榮紀念展》客席策展人，兩大師將紀念展的美學水平提升至最高層次，吸引逾37萬人入場參觀，今次3人再合作，令人期待。

陳太解釋紀念展選擇在澳門舉行原因，「今次紀念展需要空間夠大、展期又夠長的地方，因為展品非常豐富，張叔平和Wing Shya花了很多時間和精神，把整個展覽以最華麗、最獨特的方式呈現，當然要更長的展期，讓更多人欣賞，才不會辜負他們的心血。澳門倫敦人這場地符合要求，環境又讓我安心，便選址這裏。日後如果找到合適場地，絕對可以在香港或其他地方舉行」。

哥迷憑演唱會飛尾免費飲咖啡

陳太想跟大眾分享其工作上的難忘回憶，讓參觀者從中看到香港演藝行業的發展和不斷壯大，「Leslie（張國榮）在我的演藝生涯佔很重要位置，今次紀念展得到唐鶴德先生借出更多『哥哥』的珍藏品，我特別騰出一個比較大的空間，展示這批無價寶，屆時單是『哥哥』的展品便有超過100件之多」。

《為你鍾情》咖啡店會在展覽重現，相信哥哥的粉絲也會記得，他在1989年的告別樂壇演唱會上說會開一間咖啡店，並承諾憑告別演唱會票尾，可以到他的咖啡店免費享用一杯咖啡；而這個承諾不變，紀念展中仍可憑當年演唱會票尾免費飲咖啡。

其他展品還有陳太多年來的工作成品，包括珍貴的照片和演出片段、1980及1990年代的黑膠唱片、《風雲音樂劇》的舞台服飾、歷年的演唱會海報，當中更有不少是珍藏簽名版、工作證、場刊及紀念冊等，所有展品共800多件。

陳太3月22日70歲生日，透露當日會舉行《陳淑芬．星星相識50年．演唱會》，是過往合作的藝人、歌手送給她，一份值得紀念的生日禮物。不過演唱會不設售票，陳太承諾會跟大家分享，安排有待公布。

《陳淑芬．星星相識50年》

日期：3月21日至5月19日

場地：澳門倫敦人 免費入場

上 / 下一篇新聞