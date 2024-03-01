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娛樂

伙賴慰玲鴛鴦戲水掀熱話 黎諾懿真空裸背被讚「優質股」

【明報專訊】黎諾懿、陳自瑤、羅子溢、賴慰玲與王敏奕合演的無綫劇《婚後事》，本周開播以來大膽尺度、探討愛情及婚姻問題引起議論。前晚一集黎諾懿除冲涼裸背露股鏡頭外，還跟賴慰玲上演火辣鴛鴦浸浴戲，成網民熱話。43歲黎諾懿出道逾20年，今次在《婚後事》演繹型爆補習天王及癡情男，他視為從影以來最具挑戰角色，很多網民讚他眼神有戲，演技大有進步，是他的代表作。

娛樂組

黎諾懿在《婚後事》飾演年薪數千萬的補習天王Davey，與賴慰玲相戀，讀書時對陳自瑤一見鍾情，但女方早已情傾其好友羅子溢，他將愛埋藏心底，默默在兩人身邊給予支持。

前晚第3集以黎諾懿飾演的Davey視點說故事，有不同的情緒演繹，包括惱羞成怒、衝突、傷心等場面。他與賴慰玲籌備婚禮期間，回想昔日暗戀陳自瑤的事而決定不結婚，加上陳自瑤透過賴慰玲攻擊羅子溢，激發二人引爆潛藏多年的炸彈，引起連番爭執。

賴慰玲讚對手好 安心拍親熱戲

黎諾懿與賴慰玲的演出獲網民激讚，稱黎諾懿演技大有進步，《婚後事》是他的代表作；向來被公認好戲的賴慰玲，劇中角色被指氣質及女人味均非常到位。

黎諾懿與賴慰玲鴛鴦戲水一幕亦成焦點，黎諾懿日前曾透露裸背露股冲涼戲因畫面太激全被刪走，不過前晚照樣原汁原味播出，還達數秒，身形甚弗被讚「優質股」。之後他與賴慰玲在浴缸浸泡泡浴，姿勢親密，除有熱吻鏡頭，賴慰玲其中一隻腳纏在黎諾懿腰間，畫面火辣。賴慰玲表示黎諾懿是好拍檔，讓她在百分百安心情况下完成這場親熱戲。

對劇組有信心 決定真空上陣

黎諾懿憶起拍攝全裸露股一幕，當時鏡頭拍他全身上下無遮無掩，由於面對牆壁，鏡頭只影他背面同臀部，他對劇組好有信心，索性真空上陣。談到今次角色，黎諾懿稱是從影以來最具挑戰，情緒上落好大，當中不乏衝突、傷心、憤怒場面，有些戲要演得較壓抑，有些又要外露及表現好自信，加上角色設定口才好，有時一輪嘴講對白幾考功夫，但過足戲癮。

青春打扮勾《四葉草》集體回憶

至於陳自瑤、羅子溢與黎諾懿劇中回憶讀書時戲分，3人的青春打扮勾起網民對無綫劇《四葉草》系列的集體回憶。有網民分享《四葉草》系列宣傳照，當年黎諾懿與羅子溢一個傻氣、一個帥氣，甜笑的陳自瑤非常青春。黎諾懿笑言︰「我哋拍緊《四葉草8之老草後生了》。」

王敏奕飾演的Mira前晚登場，拍攝時，她為演活外在條件極為吸引的「戀愛腦文青」，舉手投足散發女人味和誘惑感。羅子溢亦被讚演技進步不少，連「青筋都有戲」。

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