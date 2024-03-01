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娛樂

ANSONBEAN自爆主動追求張天穎 準備見家長

陳毅燊稍後安排張天穎見家長 讚女友對自己有正面影響

【明報專訊】23歲陳毅燊（ANSONBEAN）近日被爆與26歲女子組合Beanies成員張天穎（Jaime）發展姊弟戀，兩人承認互相了解中；女方前男友是男子組合P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）。

客串《填詞L》變主角

ANSONBEAN前晚與葛民輝（阿葛）、鍾雪瑩等出席電影《填詞L》首映，談到與Jaime的情緣即甜笑說：「我們因有共同朋友認識，我主動追求她。」他指與Jaime戀情剛開始，大家好夾，溝通好舒服，「她對我正面影響好大，見她很勤力做音樂，能夠互相支持很重要，我很開心和感恩。（見了家長？）未，家人有叫我帶她來見面，我們暫時都忙，稍後安排」。

ANSONBEAN打算約Jaime欣賞《填詞L》，戲中他與同學拼命成為音樂人，感情戲沒着墨太多，「本來只是客串，後來剪片變了男主角，幾驚喜。（片酬是客串價？）不知道，我不介意，套戲在我母校拍攝，加上是導演和監製自資拍戲，無所謂，全力支持」。

阿葛讚鍾雪瑩演學生入型入格

阿葛與鍾雪瑩戲中飾演父女，鍾雪瑩憑該片入圍台灣金馬獎最佳女主角，雖未能獲獎，但最近又入圍香港電影金像獎最佳女主角，阿葛稱看好這個女兒，「去年聽到她入圍金馬獎，我當時反應是『嘩，唔係嘛』，後來睇完剪接後的版本就明白，她演校園戲入型入格，已29歲的她，可以扮演一個未完全發育的學生妹」。鍾雪瑩被問到爭金像影后信心？她笑說：「有提名算好彩，得獎機會是五分一啦。」她指阿葛形象鬼馬，合作拍戲卻十分嚴肅、認真，沒有引她發笑。阿葛說：「我在現場很正經，因她的角色情緒起伏大，不想影響她發揮。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕填詞L 鍾雪瑩 葛民輝 張天穎（Jaime） 陳毅燊（ANSONBEAN）

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