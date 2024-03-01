無懼新組合出道分薄資源 吳啟洋恭喜舊愛張天穎拍拖

陳俞希想搵李龍基做嘉賓

陳俞希自稱記者出身，要求很高，不會輕易放過受訪嘉賓，不和及緋聞等必問，並會嚴刑逼供，答得不好絕不收貨。陳俞希除邀請公司同事受訪，還想訪問台灣和外國藝人。會否邀請近期新聞人物李龍基？她說：「希望他畀面，完全歡迎，給機會他澄清及平反都可以，甚至可安排感情環節讓他傾訴。」

P1X3L三子吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）4月11日伙拍5G舉行演唱會，透露會做些從來沒做過的表演，好考急才，現在已開始綵排。談到公司有新組合ROVER及KC & Tsoul Debut出道，會否擔心分薄資源？他們不擔心，稱有環球唱片照顧，有機會都想跟KC & Tsoul Debut合作。提到Phoebus前女友張天穎（Jaime）與陳毅燊（ANSONBEAN）拍拖，Phoebus說：「恭喜佢囉，暫時同佢無聯絡。（有否感驚訝？）唔會，佢有自己嘅選擇同自由。我唔心急拍拖，先做好個騷。」

記者：柯美