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娛樂

樂隊ROVER出道 想吸師兄師姐粉絲 KC伙Tsoul跳勁舞 創金句「識唱一齊跳」

ROVER正式出道 否認狙擊師兄師姐 亨仔收負評當激勵

【明報專訊】MakerVille日前宣布第一隊樂隊及跳舞企劃誕生，6人同是參加ViuTV選秀節目《全民造星V》，包括季軍陳鎮亨（亨仔）與殿軍王希晉，聯同雷濠權（Jason）及卓金樂（Kim）組成樂隊ROVER；亞軍黃家灝（KC）與田曜誠（Tsoul）組期間限定跳舞組合KC & Tsoul Debut。昨日6人在觀塘的商場舉行記者會，宣布正式出道，吸引不少粉絲到場支持。對於有MIRROR、ERROR及COLLAR的粉絲擔心分薄偶像資源，亨仔認為負評是基於粉絲愛偶像，激勵他們努力做好。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

ROVER表示樂隊名代表四子一起探索未來的音樂路，並即場公開獻唱他們第一首歌《秒速八公里》。KC與Tsoul則隨着現場播出他們的合唱新歌《Get Silly》大跳勁舞，表演完畢，Tsoul表示以跳舞明星身分出道感夢幻、神奇及感恩；KC稱比賽後才發現可以做跳舞明星，現在會要求自己做得更好，很多人覺得跳舞沒出頭天，他笑言憑歌寄意，「我身先士卒做傻佬，鼓勵大家多試新事物」。Tsoul希望行出第一步，帶動舞者上主流，「我們要創造一句口號，以後呼籲粉絲『識唱的一齊跳』」。

亨仔：負評激勵ROVER努力做好

受訪時，ROVER隊長Kim表示各成員皆能做唱將和演奏樂器，第一首作品就是全隊創作的，目標今年內推出多於一首歌曲，公司也給予很大的發展自由度。問四子會否跳舞？亨仔笑說：「樂隊揀得亨仔就不預跳舞。」希晉指隊友間合作從未有爭拗，會互相鼓勵。ROVER出道被指分薄公司資源，惹組合MIRROR、ERROR、COLLAR粉絲不滿，亨仔表示有留意報道，「其實我們都喜歡這幾個組合的師兄師姐，見到他們成功才參加比賽，希望為樂壇出力。至於公司分配資源方面，我們沒有權限得知」。亨仔明白收到負評，是基於粉絲愛偶像，也激勵ROVER努力做好，「如果我們的表現出色，令這批粉絲變成我們的粉絲就好了，不過這個奢望只是開玩笑」。Kim取笑亨仔太大想頭。亨仔立即補鑊，否認想狙擊師兄師姐，「我們沒這個能耐，還是先搞好自己的音樂，師兄師姐很成功，視他們為目標，若我們有能力創作多些歌，當然希望為他們作歌」。

KC盼觀眾接受舞者成主流界別

KC與Tsoul表示以期間限定跳舞組合出道，是希望保持發展彈性。問到獲公司分配多少資源？KC說：「不知道，我們只是執行者，盡做。」對於被選中力捧，KC自嘲可能像小丑。Tsoul笑說：「可能我夠騎呢，真的感恩公司肯嘗試，知道很多人參加《全民造星》想行這一步，我們很幸運。」KC表示外國都流行跳舞明星，希望與Tsoul做開荒牛，吸引本地觀眾接受，能發展成主流界別。

Tsoul說：「在台上集中表演跳舞，可以盡情發揮勁度。」Tsoul沒有視ROVER為競爭對手，希望將來有合作機會，樂壇百花齊放。對於亨仔笑言想加入做跳舞組合成員，Tsoul笑說：「由他講，得閒飲茶。」

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