【開箱】《月光之下》日版「白日之下」 宮澤理惠作家變護理員

為生計到療養院工作

去年口碑不俗的港產片《白日之下》，以殘障院舍為背景，描述院友受虐，記者揭發事件；《月光之下》亦是類近故事，不過日本片名跟原著小說一樣名《月》，香港片商見《白》片掀起熱話，似乎故意「抽水」，把電影取名《月光之下》。其實除了院友被虐的劇情跟《白》片接近之外，《白》片主角是記者，《月》片則換成作家，不過後者重點是透過幾名主角探討活著的意義，若無法表達內心感受，是否等於沒有靈魂？還有沒有活著的價值？

《月光之下》故事講述曾獲文學獎的知名作家洋子（宮澤理惠飾）創作陷入瓶頸，年幼兒子因先天心臟病離世，與丈夫昌平（小田切讓飾）的婚姻也蒙上陰影。洋子為生計到位於森林深處的重度殘障者療養院擔任護理員，看到其他職員殘酷對待院友，即使向上司投訴也無補於事。只有同事陽子（二階堂富美飾）及佐藤（磯村勇斗飾）願意聽她說話。然而佐藤對社會憤憤不平，心中那股不斷增強的正義感逐漸扭曲，引發轟動日本的殺人事件。

殘疾者被迫安置農村地區

《月光之下》雖然改編小說，但原著靈感來自2016年日本相模原巿殘障人士護理院舍遭一名前員工潛入，揮刀亂斬院友，導致19死26傷，被指是日本戰後最嚴重的殺人事件。導演石井裕也開拍前做了不少資料蒐集，包括對殘疾者設施實際情况、周邊環境及事發後的變化。透過訪問社福工作者及與殘疾者相處，了解外界「看不見」的現實。其間發現院友被鎖在房間並禁止發出聲音很常見。片中不僅拍出殘疾院舍的問題，還有日間照顧中心和老年護理設施的虐待案件，以及校園欺凌等社會問題。真實殘障者參與演出，受虐場面則由演員負責，戲中扮演佐藤女友的長井惠里本身也失聰。

據悉日本戰後的隔離政策，迫使殘疾者被安置在農村地區，而不是城市，此舉已帶有歧視意識；直至相模原巿的殘疾者被謀殺，社會才開始關注事件。導演石井裕也利用角色之間的矛盾，帶出種種扎根日本社會多年的問題。譬如片中的洋子與陽子，名字同音，同樣熱愛寫作，卻有不同價值觀。宮澤理惠扮演的洋子，成名作以大地震為主題，為了給讀者正能量，省略許多真實情况。二階堂富美飾演的陽子，不滿母親偽裝不知父親出軌，刻意營造家庭溫馨，因此非常討厭別人說謊。

片中昌平與佐藤都是懷才不遇的藝術家，後者更埋首自己創造的世界，形成一種信仰，最終訴諸暴力行為；戲中佐藤殺害殘障人士前，會很禮貌地詢問對方，「你有靈魂嗎？」證實對方不會說話，才動殺機。一個人能否說話，能否表達感情，有沒有活着的意義，成為此片想帶出的另一重要信息。戲中洋子與昌平的兒子患有先天心臟病，出生3年來一直臥病在牀，死前還未學懂說話，故此兩人一直不知兒子的感受如何。

注重主角內心世界

《月光之下》描述殘障院友受虐情節，不及《白日之下》來得真實，反而較注重4名主角的內心世界。宮澤理惠飾演的洋子心中有各種糾結掙扎，卻沒有逃避，積極面對；其中一幕講述洋子與昌平來到兒子墓前，洋子向昌平坦白說出感受後，二人演技「大爆發」，場面讓人留下深刻印象。磯村勇斗演繹思想與行徑瘋狂的角色，也值得拿下最佳男配角。

上映日期：2月29日