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娛樂

《降世神通》Netflix收視稱冠 佐藤健新劇《玻璃之心》 延續《First Love初戀》情懷

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布2月19至25日一周收視，改編自美國兒童頻道Nickelodeon動畫的同名真人演出劇集《降世神通：最後的氣宗》，首周上架即以2120萬觀看次數登上英語節目收視冠軍，略遜於瑞典災難片《The Abyss》2230萬次，未能成為上周最多人睇的作品。另外，《屍殺列車》延尚昊執導驚悚劇《寄生獸：灰色部隊》，以及《First Love初戀》佐藤健主演日劇《玻璃之心》，將於4月及明年在Netflix上架。

《降世神通：最後的氣宗》2月22日在Netflix上架，短短4日錄得2120萬觀看次數，取代《情約一天》，成為上周英語節目收視冠軍。相比去年8月31日推出、同樣改編自動畫的真人演出劇集《One Piece》首播收視高出15%，據報後者製作費不菲，每集高達1800萬美元（約1.4億港元），《降》劇每集只需1500萬美元（約1.17億港元），成本效益更佳。《降》劇以架空世界為背景，講述地球分成水、火、土及氣四大勢力，彼此和平共存，直至烈火國挑起戰事，只有「神通王」（哥頓高米亞飾）才能平息戰火。

非英語節目方面，賀來賢人與江口洋介主演日劇《忍者之家》以450萬觀看次數登頂，緊隨其後的是泰國劇《脫單大作戰》和約旦劇《女校密語2》，分別錄得260萬及250萬觀看次數。韓劇走勢下滑，上周僅得《殺人者的難堪》及《低谷醫生》兩劇上榜，分別佔據第4和6位。

《桃色辯護》英語電影登頂

黑人導演泰萊派利（Tyler Perry）自編自導、前女團Destiny Child成員Kelly Rowland主演犯罪片《桃色辯護》甫推出即以1600萬觀看次數登上英語電影榜首，拋離亞季軍喜劇《愛情玩家》（740萬）及紀錄片《愛因斯坦與原子彈 驚世天才的自白》（720萬）；非英語電影則以瑞典災難片《The Abyss》成績最好，上周錄得2230萬觀看次數蟬聯冠軍，亦是Netflix上周最多人睇的影視作品。

《寄生獸：灰色部隊》4月上架

《屍殺列車》韓國導演延尚昊繼《地獄公使》、《靜_E》及《遺贈的秘密》後再跟Netflix合作，改編日本漫畫家岩明均的經典作品《寄生獸》成為韓劇《寄生獸：灰色部隊》，定於4月5日上架。故事與原著並無直接關係，講述外星寄生獸入侵韓國，少女鄭秀仁（全少妮飾）被迫與怪物共存。曾跟延尚昊合作《屍殺半島》的具教煥、李貞賢亦將參演一角，合力對抗寄生獸。另外，曾演Netflix日劇《First Love初戀》的佐藤健、《幽遊白書》町田啓太和志尊淳，以及《勿說是推理》菅田將暉將合演新劇《玻璃之心》，故事講述佐藤健飾演天才音樂人，偶然發現大學生（宮崎遊飾）的打鼓天分，於是邀請她加入結他手（町田啓太飾）和鍵琴手（志尊淳飾）所屬樂隊，是一部結合音樂和感情的細膩作品，佐藤健更將擔任聯合製作人。

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