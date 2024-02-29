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娛樂

【娛樂場】《紅毯先生》論盡演藝圈光怪陸離 劉德華自抽隱婚墮馬

【明報專訊】內地導演寧浩自導自演、劉德華主演的《紅毯先生》，早前在內地賀歲檔上映，8天票房約8300萬人民幣，未如理想。出品方發聲明宣布撤出賀歲檔，另擇日期再上映；香港未受影響，如期今日公映。

《紅毯先生》是聚焦娛樂圈名利的諷刺喜劇，講述從影40年的大明星劉偉馳（劉德華飾）為贏影帝，與導演林浩（寧浩飾）合作拍攝農村題材影片。不過劉偉馳習慣當大明星，日常總受到特殊待遇，讓他很難體會普通人，甚至農民的生活狀况，引發一系列令人哭笑不得的荒誕鬧劇，展現娛樂圈眾生百態。

寧浩2006年執導劉德華（華仔）投資的荒誕喜劇《瘋狂的石頭》，二人相識多年，華仔首度擔演對方作品。戲中劉偉馳的經歷，跟現實的華仔有不少相同之處。

曾叫導演修改劇情 最終被說服

華仔直認最初對這個呈現影圈光怪陸離的故事有點擔心，「因為電影真是一個很奇怪的方向，又很荒謬，到底整件事，他（指寧浩）想要達到什麼結果？原來導演只想分享他在娛樂圈所面對的事，也想問劉德華，你面對的事是這樣嗎？我不敢說，也不好說，整個劇本就是好像兩個人經過那十幾年，面對的市場，然後把它變成真實故事，好像是偽紀錄片的感覺」。

寧浩貫徹過往反諷作風，戲中將華仔現實生活搬到電影內，包括墮馬、隱婚的情節等，藉此諷刺演藝圈各種荒謬。

華仔大膽接受導演安排，演出方法跟過往大相逕庭，「今次我用不是在演戲的心態，好好去用劉德華的心情，面對劉偉馳的人生，是另一種態度去演戲。以前可能是不要把自己當劉德華，應該從角色的角度想那件事，現在反而不是，是劉德華如果你經歷那個人的人生，你是怎麼選擇，這是一個不同的角度」。

華仔談到對《紅毯先生》某些情節有異議，但最後被導演說服，「譬如戲裏面喝酒，我不會喝酒，永遠保持清醒，我曾叫導演修改，他說這是電影，是劇情，他只想知道如果劉德華碰到這個，會用什麼態度，我說我不會，我完全不會讓它發生，但他不改，那我就用另外一個角度去看，去感受一下」。

被指有「偶包」耍帥失落影帝

戲中劉偉馳多次失落影帝寶座，求獎心切，現實中華仔反而對獎項早已放下得失之心，無因為獲提名特別想拿獎，「我真的有很多最後是沒拿到獎項，但市場覺得我演得很好的戲。記得《瘦身男女》我輸的原因，是因為……你為什麼要瘦回來，說我耍帥，就是說哎呦……你演得太好了，但因為你還是有偶像包袱，為什麼到最後瘦回來，我也沒話說」。

華仔表示不管拿多少次影帝，總會有人批評，因那些既定的感覺很難去磨滅和改變，不用太介意，並稱劉偉馳跟華仔一樣是普通人，一樣會有懷疑自己的時候，相信觀眾看畢電影，會更明白影星風光背後的故事和心態。

《紅毯先生》2月29日 香港上映

相關字詞﹕劉德華 紅毯先生 娛樂場

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