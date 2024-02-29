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娛樂

70歲尤雅不言休 證恩師劉家昌很好

70歲尤雅未想過退休 跟恩師劉家昌保持聯絡

【明報專訊】尤雅前晚於文化中心舉行《真經典回味演唱會2024》尾場，以一曲《風從哪裡來》揭序幕，又向觀眾拜年，說為與港迷見面，從美國乘20多個小時飛機來港，真的不容易。她透露第一次出外的地方是香港，對這裏有很深厚的感情，並選唱經典廣東歌《上海灘》、《順流逆流》和《萬水千山總是情》。

唱歌甩嘴道歉

尤雅唱《順流逆流》時一度忘詞，她說：「對不起，因這首歌是臨時學，廣東話好好聽，但覺得自己唱得不標準，下次唱《小李飛刀》。」

尤雅邀請了同門師弟歐信希任嘉賓，二人合唱《在雨中》及《梅蘭梅蘭我愛你》。尾聲時，她獻唱《往事只能回味》、《愛拼才會贏》和《溫情滿人間》。

尤雅騷後受訪，表示相隔多年沒來港演出，香港歌迷一樣熱情，她感開心，可惜要到美國表演，行程較匆忙，未有時間留港享用美食。問她可有想過退休？70歲尤雅說：「No music no life，從沒想過退休這個問題。我什麼音樂都聽，沒演出時也很忙，在美國什麼運動比賽都喜歡看，但我只會行路和慢跑，其他什麼都不會。」

尤雅承認很久沒在台灣開騷，常與恩師劉家昌老師互相問候，知對方很忙。可知劉家昌與前妻甄珍和兒子章立衡的風波？她說：「我看看而已，沒有什麼。我們有問候，我看他很好呀，之前他有朋友去台灣，我那時剛好在台，他錄視頻跟我打招呼，並說：『尤雅，你要好好招待，照顧他們啦！』我想沒有問題，老師很好呀。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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