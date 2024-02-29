郭子豪鄧卓殷擬明年舉行婚禮 李元元請假領獎 人多變怕醜妹

Lucy強調不會整蠱妹妹

李元元（Lucy）為領獎向學校請假跟媽媽梁志瑩到場，梁志瑩稱Lucy最喜歡拍搞笑片，有時翻看自己的片段後大笑，但到多人場合會害羞。Lucy說：「如果一個鏡頭就冇問題，我都有一部相機可以拍嘢。」問Lucy是否整蠱妹妹最開心？她說：「我最喜歡拍妹妹開心笑，不會整蠱妹妹，不過妹妹常用手抓我的臉。」梁志瑩解釋妹妹未學懂觸摸別人的力度。

談到多星二代拍片競爭大，梁志瑩稱沒有刻意追求點擊人數增長，想分享什麼便分享，大家笑得開心就好，愈多人拍愈好，她也會看其他人的搞笑片，最近喜歡看江若琳兒子的片段，肥嘟嘟很得意。Lucy即向媽媽撒嬌：「你都要睇我啲片段呀。」梁志瑩安撫說：「我當然會看你啲片啦，因為你很搞笑。」

劉沛蘅與舊愛洪卓立有聯絡

劉沛蘅一身性感打扮，被笑稱與洪卓立分手後即放任，她強調工作和打扮一向隨自己喜好，前男友從不管束。洪卓立之前聲帶不適，有否關心？她承認彼此間中有聯絡，傾談寵物話題，知對方一直努力看醫生醫聲帶，已康復七七八八，替對方高興，「我慰問他，他回覆『冇事、有心』」。問她有沒有追求者？她稱有認識新朋友，會慢慢觀察，希望找到能開花結果的對象，「我擇偶沒特別條件，感覺為先，最重要相處舒服，能夠一齊進步」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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