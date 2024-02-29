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娛樂

為還押未婚妻取消3月工作 李龍基稱錢財身外物 堅持每日探監

【明報專訊】73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）早前涉在港逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被扣留，目前在大欖懲教所還押。法庭原定昨日處理王青霞保釋覆核申請，惟前天突然顯示取消申請，案件4月16日再訊。李龍基風雨不改，連續8日到大欖懲教所探望Chris，昨日現身時重申不再回應有關他與Chris的事，亦未有回應申請保釋取消，表示希望大家留意他的新歌《雲淡清風》，想透過歌曲表達平淡是福。李龍基強調會繼續每日探訪Chris，透露已取消3月所有工作，認為錢財身外物。

記者：林蘊兒

李龍基上周三（21日）完成廣州工作回港後，連日風雨不改到大欖探望未婚妻Chris。他一直對記者有問必答，前日突然宣布封口，不欲再回應有關未婚妻的事。李龍基昨早9時10分到大欖懲教所，主動向現場傳媒揮手打招呼，並說：「天氣凍，大家著多件衫。」未有回答其他提問，然後眉頭深鎖低頭而行。他手挽白色膠袋，隱約見到一本封面印有「鄧麗君」相片的40周年紀念畫冊及其他物品。

宣傳新歌 傳達平淡是福

李龍基在懲教所逗留至11時許離開，停步受訪，重申對有關他與Chris的事，不會再有任何發表與評論，多謝大家關心。他避談未婚妻的事，自動轉換話題說：「如果大家喜歡和關心我的音樂，隨時歡迎。我近期創作了一首新歌叫《雲淡清風》（暫名），希望大家留意。」

新歌是否你的心聲寫照？李龍基說：「多謝你們，首歌我已寫了很久，由盧永強填詞，我有給他意思去寫，都有好幾個月，多謝大家關心。」再問是否憑歌寄意唱給Chris聽？李龍基說不會回應有關未婚妻的事，只透露新歌快將推出，正在做後期製作，並解釋歌曲內容，「其實是想表達一種意識，我本身鍾意低調平淡，覺得平淡真的是福」。

唔想頹 運動保健康體魄

問到是否由Chris本人提出取消保釋覆核申請？李龍基堅持不談有關未婚妻的事。近日天氣轉冷，他知道未婚妻在懲教所內有足夠衣物保暖。談到連續8日探訪，李龍基不覺辛苦疲倦，強調自己沒有所謂，會繼續風雨不改每日來探訪。

李龍基透露3月的工作全取消，避談損失多少酬勞，也沒回答是否因為擔心未婚妻才決定將工作取消。他只說：「沒所謂，最緊要人平安，不好的事離去就安樂。我做人一向求開心、身體健康，錢財都是身外物。現在每日保持運動，跑步半小時。早排每個朋友見到我都覺得我『好頹』，我的確也感到自己身體比之前弱好多，相信我會重新振作，多謝大家。」

相關字詞﹕雲淡清風 王青霞（Chris） 李龍基

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