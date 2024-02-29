想拍拖嘆冇時間 炎明熹怕變麻煩女友

談到理想男友條件，Gigi自覺屬理智型女生，比較注重人品，期待這個人的出現，「喜歡一個人要時間相處，不可以剛認識就墮入愛河，我會偷偷觀察，才決定那個人是否能付託終身」。她覺得現階段未適合拍拖，要兼顧讀書和工作，怕變麻煩女友，「拍拖要相處，若要男朋友陪我工作，怕影響到別人」。

情人節不敢亂點讚

Gigi早前與《全民造星V》參賽者鄧家杰（Kakit）傳緋聞，Gigi再度澄清彼此只曾有一面之緣，在除夕倒數活動點頭打招呼，未有交談，之後對方追蹤她社交網，「我喺網上睇過一條片，唔知係同一人（指Kakit），只係覺得佢影相和調色幾好，想參考。有人討論我點讚照片後，然後又取消點讚，可能是入𨋢訊號接收差影響。傳緋聞後有點驚，早前情人節好多人發文，我不敢再亂點讚」。

政府新財政預算案2023/24年度的薪俸稅寬免上限由6000元減至3000元，Gigi不清楚有否受惠，因財務交由家人處理，她笑說：「等我問一問先，可能他們受惠了，攞了我的錢。」

記者：鍾一虹