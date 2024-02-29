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娛樂

黎諾懿新劇裸露戲 太太嫌唔夠弗

【明報專訊】慧妍雅集主席李潔瑩與唐麗球、梁超怡、邵珮詩、戚黛黛、彭慧中等昨日到中環街市出席將於3月16日舉行的《慧妍雅集42周年慈善晚會2024》記者會，黎諾懿現身支持太太李潔瑩。黎諾懿自嘲沒有任何技能，又不識唱歌，慈善晚會當晚可以做公關招呼賓客，呼籲大家踴躍捐款，並笑言明年可以下廚幫忙籌款，但未知太太是否仍是主席，因太太在任一年，今年7月屆滿。

李潔瑩稱有看老公參演的無綫劇《婚後事》，提到劇中黎諾懿有不少裸露戲，李潔瑩笑稱嫌老公身形不夠弗。黎諾懿即反駁：「我咁嘅歲數，身形已好弗。我和太太各自欣賞《婚後事》，因為一齊睇，太太好多嘢問，問我有冇反應和有冇黐膠紙等。」問李潔瑩看老公跟女演員親熱會否呷醋？她說：「不會，對老公百分百信任。」說到財政預算案樓市撤辣，黎諾懿覺得現在樓價仍高昂，他要有足夠金錢才會買樓，不想有負擔。

沈震軒計劃開「有營」餐廳

開健身室的沈震軒是慧妍雅集慈善晚會其中一名贊助，他表示努力掙多些錢才考慮買樓，談到第一年與慧妍合作，說很多港姐是其健身室顧客，包恬向海嵐。沈震軒透露正計劃開一間健康又好味的餐廳。至於與女友陳欣妍是否今年結婚？他說：「女友喜歡驚喜，如何求婚和幾時結婚都不講住。」

記者：柯美

相關字詞﹕沈震軒 黎諾懿 慧妍雅集主席李潔瑩

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