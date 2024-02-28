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娛樂

【娛樂場】《Guilt Machine》 江𤒹生喜獲兒時偶像排舞

【明報專訊】MIRROR副隊長江𤒹生（AK）去年共推出4首歌，其中《Blue Monkey》MV最吸睛，於美國取景，AK以貴氣公子playboy造型亮相，大曬腹肌，又有三點式美女陪伴，冧爆生粉（粉絲暱稱）。歌曲10月在YouTube上架，點播944萬次，有望衝破1000萬。AK近日推出今年首支新歌《Guilt Machine》，找來首次合作的唱作人Gareth.T（湯令山）作曲、Oscar（李文曦）填詞、徐浩監製；新歌旋律帶來更跳脫的AK。

承認受軟唔受硬

AK稱一直有留意Gareth.T的作品，很喜歡對方的歌曲，「Gareth.T做嘅快歌好正，今次想做一首跳舞歌，就搵佢合作」。Gareth. T交出了一首極具挑戰的旋律，AK要改變唱法融入歌曲，「今次《Guilt Machine》唱法同以往好唔同，因為當中有好多細微嘅位，例如好多半音上落，係有少少挑戰，另外中間有段類似rap嘅東西，旋律有少少快，咬字要咬得好實，我同徐浩用多咗時間錄呢部分」。

新歌歌詞提到當知道對方情緒勒索，就會穿起盔甲反抗，AK向來是性情中人，問他是不是受軟唔受硬？AK承認：「細個係嘅，好多嘢係你點對我、我點對你。大個睇嘅嘢唔同咗、宏觀咗，會對事唔對人，會睇番件事嘅最終目的地喺邊一度。」

50度沙漠跳舞想死

《Guilt Machine》MV在美國取景，跟《Blue Monkey》MV同期拍攝，但風格截然不同，AK稱最大挑戰是在接近50度高溫下於沙漠跳舞，不禁大喊受不了。

AK一直夢寐以求到美國拍MV，「所以上年實行呢個計劃，喺當地拍《Blue Monkey》同《Guilt Machine》MV。在美國試到好多喺香港試唔到嘅嘢，例如今次《Guilt Machine》MV會有隻獅子入鏡，喺香港好難實行到，但美國就試咗呢個咁瘋癲嘅idea」。另外還有在沙漠拍攝，AK畢生難忘，因為熱到想死，極易出汗的他說：「現場差不多50度，體感係好誇張，未試過咁熱，喺咁熱地方下跳舞，係有種想死嘅感覺。」

辛苦但開心 獲益良多

這次美國之行，讓AK可以跟一班兄弟完成兩個MV，邊拍邊學習，開心好玩大於一切，「到美國拍MV真係學咗好多嘢，包括同當地工作人員溝通、搵景等。嗰邊啲景好靚，睇咗好多，但未用到，一來價錢問題，二來路程問題，太遠。每一個景都好靚，希望日後有機會可以再去美國拍過。另外最難忘同成班兄弟一手一腳搞咗呢兩個MV，過程辛苦，但好難忘。」

另一難忘事是找來兒時偶像美國排舞師Lando Wilkins為《Guilt Machine》排舞，AK說：「Lando老師係我細個嘅跳舞偶像，有幸10年前上過佢嘅堂，出道後有機會由公司畀資源搵外國老師排舞就諗起Lando老師，膽粗粗聯絡佢，慶幸老師願意接受我嘅邀請一齊完成《Guilt Machine》。美國在跳舞方面好有系統，而且好多新諗法，香港未見過，感覺好似又上咗一堂好寶貴嘅跳舞堂，獲益良多。」

相關字詞﹕江𤒹生（AK）

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