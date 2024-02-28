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娛樂

母親嫌過於杞人憂天 姚焯菲自認正宗「大喊十」

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）2021年參加無綫歌唱比賽《聲夢傳奇》加入樂壇，15歲出道成學生歌手，人生際遇從此變得不一樣。Chantel今年9月迎接18歲，目前最煩惱和辛苦的是讀書，要應付考大學，因此很想逃離青春期盡快變成大人。同時擔心成年後需面對複雜的人與事，因入行後的經歷和見識增加，形成心態上出現很多矛盾及不安，惟自我安慰，警惕勿忘初心，「因為仍是學生，暫時學業最緊要，毋須擔心錢銀的事，人際關係在入行後不自覺受到訓練。例如以前去到陌生地方，我一定要有熟人在旁陪我傾偈，不與其他人接觸。現在已學識跟不熟的人找共同話題，主動介紹自己，累積經驗，運用與人溝通技巧，令自己愈來愈大膽和有自信」。

入行變成熟 父母終放手

Chantel從小像「小公主」受家人嚴密保護、萬千寵愛，直至去年獨自赴新西蘭升學，她的自理能力提升不少，包括懂分配時間，外出自行搭車不需父母接送、自己執拾帶齊工作用品，生活變得更有規律，「有自己一套想法，但不是任性。知道家人很惜又很想保護我，便跟他們講『要放手時就要放手，有些事需要去跌跌碰碰才可以令人成長』。自從入行後，成長速度加快好多，因為在大人世界工作，要強迫自己與他們同一節奏才能溝通。家人也感受到我的成長，因此願意放手」。思想日漸成熟的Chantel希望藉歌手的知名度，計劃成立自己的小型慈善組織，與不同社福機構合作，帶領大家多些參與行善，發放正能量。

新歌反映內心矛盾不安

Chantel有份參與《初心小島》歌詞，提供意見，是她的心聲寫照，並表示別以為她經常笑面迎人，其實很易不開心又常常喊，連母親也嫌她憂慮太多變杞人憂天，「我有dark side，好易喊，只是平日很少顯露讓大家看到。慶幸思想正面，不開心時會聽歌，然後會覺得事情最後總會解決。以往作品多數是比較樂天與勵志，其實我都可以唱好慘情的歌，今次《初心小島》反映我內心世界，青春期或是人生中最低落和難捱的階段，希望大家從中找到共鳴」。

讀書太苦 創作拒圍繞校園

Chantel承認不擅長創作，擔心自己寫的歌不夠好聽令歌迷嫌棄，暫時未敢發表親手寫的作品。她打算回新西蘭後好好找靈感，願望18歲前有機會發表自己創作的歌，拒絕圍繞校園生活題材，因讀書太辛苦，希望以日常生活或入行經歷寫歌。當歌手快3年，Chantel要專心學業考好大學，預計未來幾年都是唱歌和學業兩兼顧。至於女團After Class的未來發展，Chantel直認難預料，「我們（成員炎明熹、鍾柔美、詹天文），東一個西一個，好難夾齊4個人的檔期。真的未知幾時再出團歌，不過無論如何，這個組合名義一定是我們4個」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

髮型：Hugo Poon@private i salon

化妝：King Yip@Kings Makeup

相關字詞﹕初心小島 姚焯菲（Chantel）

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