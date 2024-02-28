盧宛茵被後輩教戲 諷雜牌軍充斥 吳浣儀難忘年輕演員大堆跟班

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楊紹鴻與盧宛茵和吳浣儀在節目中大談近年電視製作與演員，縱橫演藝圈逾50年的盧宛茵乾笑幾聲，然後說：「我覺得係每况愈下。無論劇本、導演及演員。」吳浣儀則以夕陽工業形容。二人認為要好劇本真的很難，但也有編劇說寫得好劇本又如何，有演員做到嗎？

以前有戲劇大師教戲

楊紹鴻提到無綫用四五十歲當小生令人不解，吳浣儀慨嘆現時青黃不接。盧宛茵對新一輩演員的表現亦有意見，「以前有戲劇大師阿King（鍾景輝）教我哋，獲益良多，但𠵱家唔係嘅，《好聲音》唱吓歌又話出嚟拍喇……賣吓廣告又話拍啦。香港先生香港小姐又出嚟拍，真係搲晒頭」。吳浣儀認同很多後輩基本功不夠，盧宛茵接着說：「仲有喎，樣樣唔識一嚿雲，佢仲要教人？」楊紹鴻聞言說：「例如呢？我哋唔講名，佢係教同輩啫，唔夠膽教你哋啩？」盧宛茵回應：「唔係㗎，試過叫我『你呢句對白應該咁樣講。』佢居然咁講，我直情，吓？我望吓佢，我又唔答，咪照自己咁做囉，使乜理佢啫。」

跟班風氣不可長

楊紹鴻直認不完善的經理人制度，搞亂整個影視圈，「佢哋將演員變成賺錢工具，未紅都捧到佢哋天王巨星，搞到佢哋心雄囉」。此時吳浣儀說：「我見好多㗎喇，出面拍戲，成房擠滿晒人。」盧宛茵問：「擠滿咩人？」吳浣儀回應：「助手啦，梳頭、化妝，一個人帶一堆，我哋冇呢啲經驗。」

盧宛茵憶述當年拍無綫處境劇《季節》情况，「大碧姐（鄧碧雲）咪又係一個返嚟，帶咩？帶六七個，傻嘅。睇見啲外景我都作嘔，一個擔遮、一個拎茶、一個撥扇，嘩，大佬！𠵱家咩事呀？我覺得此風不可長，真係嘅，我哋以前做戲就做戲，邊有咁嘅呢？」吳浣儀同意說：「發哥（周潤發）都唔會咁啦。」

楊紹鴻稱現在內地選用香港製作人與演員愈來愈少，因為內地製作的幕前幕後已很成熟，而且內地很多演員也是科班出身，「佢哋有演技，好多係科班出身，佢哋（指香港）嗰啲點同人比，一埋去就輸晒，再加上真係好多人好冇道德及唔識尊重」。

《溏心風暴》主角慫恿琴姐扮冧廠

楊紹鴻透露當年琴姐（李香琴）講過，拍《溏心風暴》時有個演員問她：「琴姐你攰唔攰呀？」琴姐說攰，對方慫恿琴姐：「你冧啦，你冧就cancel。」當時說這句的演員是主角，並非講笑。盧宛茵說：「佢自己想休息，就搵老嘢嚟搞，老嘢好利用嘛。」

《明報》記者致電楊紹鴻，問及盧宛茵所指教演戲的後輩是誰？他笑說：「佢好口密冇講，過往訪問中有很多前輩也講過畀人『教』演戲，炳哥（譚炳文）都講過，時代不同了。」他表示過往跟吳浣儀經常合作，跟盧宛茵較少機會，他正在籌備電影，希望跟對方有機會合作。