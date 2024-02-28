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娛樂

古淖文顏米羔撐《中年2》賽制公平 陳蒨葶自覺凶多吉少

古淖文顏米羔撐《中年2》賽制公平 陳蒨葶稱參賽者好被動

【明報專訊】無綫歌唱比賽《中年好聲音2》10強已誕生，昨日安排他們出席記者會，分享如何備戰。古淖文、顏米羔、安雅希與劉威煌累積分數最高，古淖文稱要出盡120%力度，顏米羔直認參賽以來身子弱了很多，要休息養好備戰。古淖文透露於「雙語之歌」環節獲MVP，首次solo得9字頭分數，有點光宗耀祖感覺，特別多謝谷婭溦鞭策。可有信心登頂？他說：「不敢講登頂，希望每次表演都為大家帶來新鮮感，見到我有進步。」

不視彼此為勁敵

顏米羔可會視古淖文為最大勁敵？顏米羔即道：「不會，全部參賽者都是朋友，但不會讓獎，一定會自己爭取。」談到他的新髮型，顏米羔稱經常被指雙眉殺氣大遮一遮。改形象後是否覺得殺氣冇咁重？他笑言：「呢個唔係殺氣，係信心。」

對於有網民質疑賽果不公，古淖文大呼冤枉，「點樣唔公平法呢？我們真係唱得好辛苦㗎」。顏米羔認為比賽不像電影般有take 2，要看能否在台上幾分鐘，將練習好的發揮得最好，稍為做得不好，後果就是等下次機會，不認為不公平，梗係公平啦」。古淖文十分同意。

參賽者好被動

陳蒨葶獲評審選擇有得留低，網民認為她應該被淘汰，她稱兩次跌入危險區，自己的心情也非常之大起大落，並已打定輸數，「覺得自己過到初一過唔到十五，凶多吉少，當3個同分被揀，當刻是想好姊妹陳燕娜留低，其實邊一個走都唔捨得，寧願自己走都不想其他人走」。

對於網民戥鄭梓浩不值，陳蒨葶說：「我覺得一定不會造馬，我們是被動的，好多謝評審揀咗我，覺得無論大家邊一個回合走都好，不代表差，當然有人鍾意或不鍾意是一定的，但證明大家都好鍾意鄭梓浩，認同咁多位的實力，先有這個反應。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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