《造星V》4子組樂隊 KC田曜誠出新歌 網民不滿未搞好鏡仔發展又推後浪

Makerville官方社交平台前晚宣布樂隊「ROVER」2月29日成軍,寫道:「ROVER 4把聲1隊Band,Together we explore the uncharted domain in music」短片中只見4人背影和剪影,保持神秘。網民從他們的身形揣測誰有份入團,熱烈討論表示期待。昨午Makerville正式公布「ROVER」團員名單,亨仔與希晉任主唱,Kim跟Jason分別擔當Bass手與鼓手,同日推出新歌《秒速8公里》,由「ROVER」作曲、林寶填詞,「ROVER」首個招待會將於明日傍晚6時在apm舉行。《造星V》亞軍黃家灝(KC)與田曜誠(Tsoul)另闢新路,做跳舞明星,兩人合作新歌《GET SILLY》,當日也會出席招待會並即場跳唱。

4鏡仔上月單曲欠造勢

「ROVER」、KC與Tsoul成為樂壇新血,有網民讚好,但也有擔心資源分配問題,會否分薄了其他人的機會。吳啟洋、歐鎮灝與葉振弘組成的男團P1X3L簽約環球唱片,有網民留言問Makerville何時簽回P1X3L?亦有鏡粉為MIRROR肉緊,稱上月初才為隊長楊樂文(Lokman)、王智德(Alton)、邱傲然(Tiger)與陳瑞輝(Frankie)同日推出單曲造勢,但之後變得無聲氣,似被冷落。現在又有後浪趕至,有要求先集中做好MIRROR各成員的發展。有人留言:「難道大表哥(邱士縉)、Frankie、 Lokman、Alton、Tiger佢哋跳得好差又唔識唱,所以唔deserve出跳唱歌?」

冠軍香胤宅攻舞台劇

《造星V》冠軍香胤宅(Lyman)另闖新路,遲遲未簽約ViuTV,他跟《造星V》導師韋羅莎丈夫、舞台劇導演張銘耀(German)合作,創作舞蹈劇場《Unspoken》並於4月演出。同是《造星V》的Taco(黃泓祖)早被Sony Music睇中簽約,他同時參演ViuTV的綜藝節目以增人氣。

