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娛樂

《造星V》4子組樂隊 KC田曜誠出新歌 網民不滿未搞好鏡仔發展又推後浪

4位「造星仔」組隊夾Band ROVER首支派台歌2.29登場

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星V》季軍陳鎮亨（亨仔）、第四名王希晉與另外兩參賽者Jason Loi（雷濠權）與Kim（卓金樂）組成四人樂隊「ROVER」，將於明天（29日）正式出道，是ViuTV旗下第一隊Band。同日還有亞軍黃家灝（KC）與田曜誠（Tsoul）實現跳舞明星夢，兩人以期間限定形式合作新歌《GET SILLY》。隨即成為網民熱話，有讚好，有擔心Makerville資源分配問題，亦有人要求應先集中做好MIRROR各成員的發展，稱難道楊樂文、邱士縉、王智德等跳得好差又唔識唱，所以唔值得出跳唱歌？娛樂組

Makerville官方社交平台前晚宣布樂隊「ROVER」2月29日成軍，寫道：「ROVER 4把聲1隊Band，Together we explore the uncharted domain in music」短片中只見4人背影和剪影，保持神秘。網民從他們的身形揣測誰有份入團，熱烈討論表示期待。昨午Makerville正式公布「ROVER」團員名單，亨仔與希晉任主唱，Kim跟Jason分別擔當Bass手與鼓手，同日推出新歌《秒速8公里》，由「ROVER」作曲、林寶填詞，「ROVER」首個招待會將於明日傍晚6時在apm舉行。《造星V》亞軍黃家灝（KC）與田曜誠（Tsoul）另闢新路，做跳舞明星，兩人合作新歌《GET SILLY》，當日也會出席招待會並即場跳唱。

4鏡仔上月單曲欠造勢

「ROVER」、KC與Tsoul成為樂壇新血，有網民讚好，但也有擔心資源分配問題，會否分薄了其他人的機會。吳啟洋、歐鎮灝與葉振弘組成的男團P1X3L簽約環球唱片，有網民留言問Makerville何時簽回P1X3L？亦有鏡粉為MIRROR肉緊，稱上月初才為隊長楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）與陳瑞輝（Frankie）同日推出單曲造勢，但之後變得無聲氣，似被冷落。現在又有後浪趕至，有要求先集中做好MIRROR各成員的發展。有人留言：「難道大表哥（邱士縉）、Frankie、 Lokman、Alton、Tiger佢哋跳得好差又唔識唱，所以唔deserve出跳唱歌？」

冠軍香胤宅攻舞台劇

《造星V》冠軍香胤宅（Lyman）另闖新路，遲遲未簽約ViuTV，他跟《造星V》導師韋羅莎丈夫、舞台劇導演張銘耀（German）合作，創作舞蹈劇場《Unspoken》並於4月演出。同是《造星V》的Taco（黃泓祖）早被Sony Music睇中簽約，他同時參演ViuTV的綜藝節目以增人氣。

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