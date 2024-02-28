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娛樂

【開箱】《小島秀夫：連結世界》 窺探「電玩之神」內心世界

【明報專訊】講述日本電子遊戲《死亡擱淺》（Death Stranding）製作過程的紀錄片《小島秀夫：連結世界》（Hideo Kojima: Connecting Worlds），去年6月在紐約Tribeca電影節首映，今年2月23日移師影視串流平台Disney+上架。對於「機迷」來說，現年60歲的小島秀夫一直被視為「電玩之神」，據報全球超過30億人次玩過他設計的遊戲，《攻殼機動隊》動畫導演押井守評價他的作品，「他創造的不是遊戲，也不是電影，而是世界」。

《死亡擱淺》大受歡迎

全球機迷對《小島秀夫：連結世界》引頸以待，希望藉此窺探「神」的內心世界，看罷全片應該收貨。然而對於不愛打機的觀眾來說，這部紀錄片有何欣賞價值？從《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）、《末日先鋒：戰甲飛車》澳洲導演佐治米勒（George Miller）、《鐵男》日本導演塚本晉也，以及《生化危機》電玩製作人三上真司等都對小島有讚無彈，至少能夠勾起普羅大眾的好奇心吧。

生於東京的小島秀夫因父親工作關係，小時候舉家搬到大阪居住，父母每天忙於上班，他放學後獨留家中，難免感覺孤寂，「那時候還沒有電玩，看書看電影便成了最大娛樂」。為了令他的童年回憶看來更有趣，片中加插動畫，把他在公園看小說後，幻想外星人侵略地球的畫面生動呈現，「透過文字世界，刺激我的創意，同時讓我釋放壓力」。成立個人工作室後，小島推己及人，索性在辦公室舉行放映會，既可分甘同味，亦能擴展下屬視野，可謂一舉兩得。小島是世界知名的遊戲設計師，在業界打滾超過30年，製作很多商業成功的產品，尤以《潛龍諜影》（Metal Gear Solid）系列最為機迷津津樂道，就算未玩過也至少聽聞獨眼主角「蛇叔」大名。直至2015年他終於創辦個人工作室「小島製作」，並於2019年推出首個遊戲《死亡擱淺》，結果大受歡迎，透過動態捕捉技術客串演出一角的基拉莫狄多路尊稱小島是「遊戲界的大師」並不為過。

《死亡擱淺》故事以荒蕪的「新美國」為背景，請來《行屍》男星諾文雷迪斯（Norman Reedus）扮演速遞員主角Sam，透過運送物資及接駁網絡連繫各地，重新建立家園。談到與小島合作感受，諾文興奮地說：「就像跟着旺卡走進他的朱古力工廠一樣。」

片中提到小島飛往洛杉磯跟諾文、《誣網》康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）、《接近無限溫暖的藍》法國女星蕾雅絲端（Lea Seydoux）、《最後生還者》賽碧加（Troy Baker）及《星期三》湯美珍金斯（Tommie Earl Jenkins）等演員開會的過程，以及透過動態捕捉技術，拍攝他們在遊戲「演出」的經過。

設計理念源於分歧嚴重

小島拒絕重複過去成功方程式，「藝術家有責任把創作推向新領域」，笑言最初向同事分享《死亡擱淺》創作意念和遊戲玩法時，幾乎所有人都不看好，認為遊戲以「分享所有」和「連結世界」為目標，跟傳統玩家要求「爭取勝利」的思想背道而馳，恐怕令人難以接受，結果證實小島構思不單前衛而且可行。《死亡擱淺》設計理念源於近年國際社會分歧日益嚴重，眼見世界動盪，小島希望透過遊戲，重新連結所有人。諷刺的是，在遊戲面世後數月，全球疫情爆發，小島與團隊花上3年9個月時間和心血製作的創業頭炮，隨時化為烏有，但因遊戲內容與現實世界出奇地相似，正在隔離的人反而可以專心打機，並透過虛擬世界連繫彼此，令到小島夢想因疫情而實現。

《鐵男》導演塚本晉也認為遊戲設計師跟導演的工作性質相似，「我知道小島喜歡電影，也看很多電影」，後者視大衛連治（David Lynch）和大衛哥倫堡（David Cronenberg）等導演為偶像，他也愛看獨立製作，「電影於我如太陽，讓我進行光合作用，刺激我的創作」。為免故步自封，去年「登六」的小島宣布跟《奇異女俠玩救宇宙》獨立電影公司A24合作，製作真人版電影《死亡擱淺》，正式把小島兩大興趣和專業：電玩和電影合而為一，無論是機迷或影迷都值得期待。

相關字詞﹕押井守 塚本晉也 佐治米勒 基拉莫狄多路 死亡擱淺 Disney+ 小島秀夫：連結世界 開箱

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