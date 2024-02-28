賴恩哥斯寧奧斯卡演繹候選最佳主題曲

劇組為宣傳《沙丘瀚戰：第二章》，近日四出接受訪問，其中辛蒂雅與添密菲沙洛米被英國傳媒問道，如果要從當地帶一樣東西返回美國會是什麽，辛蒂雅沉思一會答：「男友，會帶他一同返美。」早前她清空社交網，被指與《蜘蛛俠》湯賀蘭（Tom Holland ）感情觸礁，如今辛蒂雅公開證實兩人恩愛如昔。

另一方面，辛蒂雅落實出席下月舉行的奧斯卡頒獎禮；楊紫瓊、關繼威、班頓費沙（Brendan Fraser）、珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）等去年得獎者今年會擔任頒獎嘉賓外，馬修麥康納希（Matthew McConaughey）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）、雷碧達尼安高（ Lupita Nyong'o）亦會亮相。另有消息指《Barbie芭比》男星賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）屆時會上台親自演繹獲提名最佳主題曲的《I'm Just Ken》。