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娛樂

賴恩哥斯寧奧斯卡演繹候選最佳主題曲

【明報專訊】集合添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、奧斯汀畢拿（Austin Butler）、辛蒂雅（Zendaya）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）主演的《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）香港明日上映，美國則延至3月1日開畫；比《沙》片遲一星期在美國上映的動畫《功夫熊貓4》，前日公開新預告片段，開首即惡搞《沙》片，「功夫熊貓」阿寶以添密菲在《沙》片扮演的保羅造型現身沙漠，面對鏡頭一臉嚴肅，其後拿出筷子開餐並狼吞虎嚥，畫面即時轉為搞笑。

劇組為宣傳《沙丘瀚戰：第二章》，近日四出接受訪問，其中辛蒂雅與添密菲沙洛米被英國傳媒問道，如果要從當地帶一樣東西返回美國會是什麽，辛蒂雅沉思一會答：「男友，會帶他一同返美。」早前她清空社交網，被指與《蜘蛛俠》湯賀蘭（Tom Holland ）感情觸礁，如今辛蒂雅公開證實兩人恩愛如昔。

另一方面，辛蒂雅落實出席下月舉行的奧斯卡頒獎禮；楊紫瓊、關繼威、班頓費沙（Brendan Fraser）、珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）等去年得獎者今年會擔任頒獎嘉賓外，馬修麥康納希（Matthew McConaughey）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）、雷碧達尼安高（ Lupita Nyong'o）亦會亮相。另有消息指《Barbie芭比》男星賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）屆時會上台親自演繹獲提名最佳主題曲的《I'm Just Ken》。

相關字詞﹕辛蒂雅 賴恩哥斯寧

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