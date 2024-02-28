宋仲基新片挑戰朝鮮方言 崔成恩指法文難過射擊

宋仲基從影以來首次以朝鮮方言念對白，「對我來說是非常有趣的嘗試，結果令我滿意」。他承認曾拒拍《路基完》，因無法理解故事內容，直至演出《財閥家的小兒子》期間，對《路》片念念不忘，「當時腦海出現強烈想法，認定這是屬於我的電影」，最終改變初衷。導演金熙珍亦對宋仲基的表現讚不絕口，「他入行多年，仍能以全新面貌示人，演活了在泥土中綻放色彩的角色」。

《路基完》改編自同名小說，以比利時為背景，電影改在布達佩斯取景，宋仲基解釋「在這個美麗城市背後，隱藏寂靜和黑暗氛圍，正好配合主角的情感」。他又讚拍檔崔成恩，「擁有一種獨特的能量，完成這個她足以自豪的角色」。

崔成恩戲中飾演前韓國國家代表射擊選手瑪麗，因無法擺脫母親死亡而飽受痛苦，她笑言念法語對白比練習射擊更辛苦，「射擊只需擺好姿勢，對白卻不能亂七八糟」。