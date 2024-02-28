明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

71歲Taylor父涉打攝影師 澳警調查 發言人稱對方挑釁 威嚇掟女員工落水

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift周一（26日）完成澳洲7場演唱會，據報已轉飛下一站新加坡，離開前卻發生其父Scott Swift涉嫌打攝影師事件，澳洲警方介入調查，承認接報一名71歲男子毆打一名51歲男子後離開現場。Taylor一方向傳媒表示，當時有兩男顯得挑釁，來勢洶洶擠向Taylor，抓其保鑣，還威脅說要把女員工掟落水。

據美國BillBoard報道，Taylor Swift的《Eras Tour》巡迴演唱會澳洲站分別在墨爾本及悉尼合共演出7場，招待約60萬觀衆；本月26日（周一）完成悉尼最後一場後，據報團隊登上豪華遊艇，當地時間周二凌晨約兩點半，被大黑傘遮擋上半身的Taylor在父親Scott陪同下從中立灣碼頭（Neutral Bay Wharf）上岸。根據澳洲9 News電視台在YouTube頻道播出的新聞片段所見，拖着女兒的Scott向鏡頭舉中指。其後有Taylor的保鑣團隊撐巨型黑傘遮擋鏡頭，但隱約可見Taylor登上房車，畫外音則聽見零碎聲音，包括有人重複說：「不是我。」

Taylor父從事金融業 曾效力美林

報警稱遭Scott Swift打臉的是51歲攝影師Ben McDonald，聲稱Taylor Swift的保鑣撐傘阻礙他拍照，Taylor上車後，他遭一名男子上前毆打，「我在這行23年，從未試過被人這樣打臉」，又強調自己沒挑起事端。Taylor一方的發言人向《滾石》雜誌等傳媒發聲明表示，事發時有兩人來勢洶洶擠向Taylor，抓住保安人員，又威脅要把女員工掟落水。不過Ben McDonald反擊稱當時唯一在場的女性只有Taylor Swift。

現年71歲Scott Swift與太太Andrea育有長女Taylor及兒子Austin；Scott曾任職股票經紀，並為美林證券工作，又成立金融顧問公司。當Taylor Swift夢想成為歌手，從鄉謠音樂起步，Scott又毫不猶豫把事業重心遷移至田納西州納什維爾，調職至當地的美林證券。父女倆感情很好，之前Taylor多次入場看美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）比賽，Scott陪伴在側。今次Taylor到澳洲開騷，他亦在現場打點，不但分發三文治等給粉絲，台灣樂壇天王周杰倫夫婦聲稱獲邀看墨爾本站演出，周太昆凌亦在社交網分享跟Scott的合照。

聲稱被打者涉竊聽妮歌潔曼

另一方面，有美媒翻查Ben McDonald舊帳，金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）2005年入稟指Ben及其朋友Jamie Fawcett，在妮歌位於悉尼的寓所安裝竊聽器，獲法庭頒禁制令，要求兩人與妮歌及其住所保持至少60呎距離。

相關字詞﹕美國樂壇天后Taylor Swift

上 / 下一篇新聞