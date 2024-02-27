【娛樂場】金馬最佳劇情片《石門》 導演黃驥「女性三部曲」終章

女主角代母送子補償

《石門》現正在港上映，故事講述20歲大學生林森（姚紅貴飾）修讀空姐課程，父母經營診所，母親因牽涉醫療事故令病人流產，須賠償重金。林森為幫母親籌錢賠償，瞞着家人兼職掙錢，其後林森發現自己意外懷孕，但男友無意負責，她決定化名將孩子生下來，送給流產病人作補償。正值新冠疫情爆發，林森臨盆在即，被男友發現沒打掉胎兒，債主又打算延遲接收嬰孩，林森對生活以至新生命感到麻木。

導演黃驥說：「我女兒5歲時，常問『爸爸媽媽，你們為什麼要生我？』我想起自己的童年，現實中當婦科醫生的媽媽常帶我進手術室，看她接生或做人工流產。就在我女兒好奇提問的那一年，政府開放二胎政策，允許女人多生一個孩子，我卻發現墮胎數字並沒減少，為什麼這些女人不將孩子生下來？是因為她們對懷孕比以前麻木嗎？這引起我們的好奇，我們寫了一個年輕女子懷孕的故事，花了10個月時間拍攝，邊拍邊尋找這分麻木。」

懷胎10月真實感受

《石門》描繪女性獨有的身體經驗，如墮胎疼痛、初次性經驗的痛、乳房痛及產子痛，導演黃驥以電影的形式整理和再現，探索身體對心理的影響。電影中林森乳房痛，是根據黃驥生孩子後的真實感受呈現。

《石門》為真實展現主角在懷胎10個月期間的身心感受變化，也拍了10個月，雖然女主角姚紅貴並非真正懷孕，但黃驥跟她分享經驗，特別是麻木疲憊的感覺，希望從這角度真實呈現女性和生育之間的關係。

黃驥跟姚紅貴第三次合作，「女性三部曲」完整記錄姚紅貴由14歲少女成長至20歲的過程。

姚紅貴改變人生

姚紅貴演出這系列電影亦改變了人生計劃，原本高中畢業後讀護理學校，最後選擇上大學學習影視表演。拍攝《笨鳥》時，她還是高中生，正面臨畢業後的選擇；到拍攝《石門》已大學畢業，在尋找未來路向時再獲邀演出。黃驥與大塚龍治認為，如將《石門》換了其他女生演出，整部電影的節奏將會完全不同，因他們並不喜歡將演員當作工具，反而是根據演員的狀態調整角色。電影拍攝不僅影響了姚紅貴的人生選擇，也改變了黃驥和大塚龍治的創作方向。